Eskişehir 'de aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Farklı suçlardan hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı - Son Dakika

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