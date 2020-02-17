Farklı tatlar geleneksel lezzet gözleme ile buluşuyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Farklı tatlar geleneksel lezzet gözleme ile buluşuyor - Son Dakika Ekonomi

Farklı tatlar geleneksel lezzet gözleme ile buluşuyor

7 saat önce

Birbirinden farklı tatları gözlemede buluşturan Gözlemio, şubeleşme adımları atıyor.

Farklı tatlar geleneksel lezzet gözleme ile buluşuyor, System.String[]

Birbirinden farklı tatları gözlemede buluşturan Gözlemio, şubeleşme adımları atıyor.


Gözlemede zincirleşme trendi başladı. Gözlemeyi bin yıllık geleneksel tarifiyle, patentli ocaklarda modern yöntemlerle hazırlayarak gözlemeye yenilikçi bir yorum katan Gözlemio, ikinci mağazasını Ümraniye'de bulunan bir AVM'de hizmete açtı. Firmadan yapılan duyuruya göre AVM'nin Mahalle bölümünde açılan yeni mağazada ekşi mayalı, özel formüllü hamurla hazırlanan yaklaşık 20 çeşit gözleme AVM müşterileriyle buluşturuluyor.


2020 sonunda 10 mağazaya ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen firmanın kurucu ortağı Ömer L. Soylu, "2019 yılında kurulan Gözlemio'nun hedefi; bir dünya markası olmak ve gözlemeyi tüm dünyaya tanıtarak, menülerde yerini almasını sağlamak. Bu hedefle ilk mağazamız Şişli'de on binlerce müşteriye hizmet verdikten sonra şimdi de İstanbul'un en önemli yaşam ve alışveriş merkezlerinden birinde müşterilerimizle buluştuk. Günün her saati yenebilecek, ekşi mayalı hamuru, iç malzemesinin bolluğu ve birbirinden lezzetli iç harçlarıyla iddialı olan, özel icat ettiğimiz gözleme pişirme ocağı ile 5 dakikada hazır olan gözlemelerimizi her yaştan herkesin tatmasını istiyoruz" diye konuştu.


Mozzarellalı'dan Gurme'ye, 20 çeşit gözleme


Menüsünde Patatesli, Peynirli, Ispanaklı gibi klasik; Karışık, Jumbo Mix, Mozzarellalı, Vejeteryan Mix gibi yeni nesil ve Kavurmalı, Tavuklu, Pastırmalı gibi gurme gözlemelerinin yanı sıra mevsim sebzeleriyle yapılan özel gözlemeler de bulunan Gözlemio, Çikolatalı Muzlu, Ballı Tahinli ve Balkabaklı gibi gözleme tatlılarıyla da dikkat çekiyor. Ar-Ge Merkezi'nde sürekli tatlar geliştirmeye devam eden firmanın tüm gözlemelerinin içlerindeki harçların da şefler tarafından özel olarak hazırlandığı belirtiliyor. - İSTANBUL

İstanbul, Ümraniye, Jumbo, Şişli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda taksiler için yeni dönem! "En Taksi" uygulaması hayata geçirildi
Organ ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere operasyon kamerada Ekmeğe zam yapmayan İmamoğlu'na Fırıncılar Federasyonu'ndan ilginç tepki: Ekmek üstünden siyaset yapmak yanlıştır CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Bilal Erdoğan'a hakaretten ifade verdi

Son Dakika Haberleri
19:46 Adele'in yeni albümü Eylül'de çıkacak
19:46 Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
19:41 Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!
19:41 2020'nin saç trendi ne? Emrah Demirci açıkladı
18:57 Zatürreye yakalanan Elton John, 'Şarkı söyleyemiyorum' diyerek ağladı ve konserini yarıda kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 19:51:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Farklı tatlar geleneksel lezzet gözleme ile buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]