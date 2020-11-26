Farklı türlerin dostluğu görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

Farklı türlerin dostluğu görenleri şaşırtıyor

26.11.2020 11:25

Farklı türlerin dostluğu görenleri şaşırtıyor Yaralı olarak getirilen Sıpa Pekmez hayvan barınağında en yakın arkadaşları köpekler oldu 7 ay önce yaralı olarak bulunan Sıpa Pekmez, geçici olarak getirildiği bakım merkezinde tamamlanan tedavileri ardından ev sahibi oldu.

Farklı türlerin dostluğu görenleri şaşırtıyor

Yaralı olarak getirilen Sıpa Pekmez hayvan barınağında en yakın arkadaşları köpekler oldu

ANKARA - 7 ay önce yaralı olarak bulunan Sıpa Pekmez, geçici olarak getirildiği bakım merkezinde tamamlanan tedavileri ardından ev sahibi oldu.

Beytepe Mahallesi'nde Mayıs ayında vatandaşların şikayeti üzerine yaralı olarak Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen eşek yavrusu, barınak hekimleri tarafından uzun bir tedavi protokolünün ardından iyileştirildi. Geçici bir süreliğine getirilen eşek yavrusu, artık Bakım Merkezi'nin maskotu durumda. Vitamin ve antibiyotik desteği ile yaraları iyileşen bu eşek yavrusuna Pekmez adı verildi. Pekmez, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 30'dan fazla köpekle bir arada yaşıyor. Onlarla çok iyi anlaşan Pekmez, oyunlar oynayıp aynı kaptan yemek yiyor, onlarla eğlenip koşuyor. Pekmez için ayrıyeten özel bir yaşam alanı da oluşturuldu.

"Tedavisinin ardından Pekmezimiz önce misafirdi sonra ev sahibi oldu"

Sıpa Pekmez'in tedavisinde yer alan Uzman Veteriner Hekim Merve Temimhan süreç hakkında duygularını aktardı. Hekim Temimhan bulunduğu andan şimdiye kadar olan süreci "Pekmezimiz Mayıs ayında yapılan bir şikayet üzerine Beytepe'den ekipler tarafından alınarak buraya getirildi. Bazı açık yaraları vardı. Uzun bir süre misafir ettik Pekmez'i. Tedavilerini yaptık, normal sağlık bakımlarını yaptık görevli veteriner hekimler olarak. Beslenmesi, bakım koşulları gece gündüz zaten uğraşıldı. Çünkü epey bir yaralanmaları vardı. Onları hepsi toparlandı. Normalde burası sahipsiz sokak hayvanları üzerine yapılan bir bakımevi olmasına rağmen bu tarz farklı türlerde de hayvanlara biz yardımcı olmaya çalışıyoruz hekimler ve belediye olarak. Tedavisinin ardından Pekmezimiz önce misafirdi sonra ev sahibi oldu. Çünkü Pekmez ve diğer misafir olarak bizim köpeklerimizle beraber farklı türlerin dostluğu en güzel örneği burada. Pekmez dediğim gibi misafirden ev sahibi oldu ve artık buraya gelen ve geçici olarak duran, bakımları yapılan köpeklerimizle beraber uyum sağladığı için sahiplendiremedik. ve bizim barınağımızın maskotu haline geldi. Arkadaşlarıyla beraber son derece mutlu biçimde dolaşıyor. Personelle arası çok iyi, diğer arkadaşlarıyla arası çok iyi keyfi yerinde şimdilik. Böyle de devam edecek zaten. Pekmezimizden pek vazgeçmeye niyetimiz yok" şeklinde anlattı.

Farklı türlerin dostluğu görenleri şaşırtıyor
Farklı türlerin dostluğu görenleri şaşırtıyor
Farklı türlerin dostluğu görenleri şaşırtıyor
Farklı türlerin dostluğu görenleri şaşırtıyor

Rehabilitasyon Merkezi, Sokak Hayvanları, Beytepe, Mayıs, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Farklı türlerin dostluğu görenleri şaşırtıyor - Son Dakika


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