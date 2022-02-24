Farklı ülke öğrencilerinden barış mesajı... Yabancı öğrenciler yemeklerle dünyaya 'barış' mesajı verdi - Son Dakika
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Farklı ülke öğrencilerinden barış mesajı... Yabancı öğrenciler yemeklerle dünyaya 'barış' mesajı verdi

24.02.2022 16:10

Farklı ülke öğrencilerinden barış mesajı... Yabancı öğrenciler yemeklerle dünyaya 'barış' mesajı verdiADIYAMAN Adıyaman Üniversitesi'ndeki kültürlerarası yemek etkinliğinde Ukrayna ve Rusya'dan gelen öğrenciler başta olmak üzere dünyaya 'barış' mesajı verildi.

Farklı ülke öğrencilerinden barış mesajı... Yabancı öğrenciler yemeklerle dünyaya 'barış' mesajı verdi

ADIYAMAN Adıyaman Üniversitesi'ndeki kültürlerarası yemek etkinliğinde Ukrayna ve Rusya'dan gelen öğrenciler başta olmak üzere dünyaya 'barış' mesajı verildi.

Adıyaman Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi bu yıl farklı bir etkinliğe imza attı. Etkinlikte 21 ülkeden 455 yabancı öğrenci kendi kültürlerini yansıtan yemeklerden yaptı. 1.Kültürlerarası Yemek Etkinliğinde mutfağa giren yabancı öğrenciler kendi ülkelerinin öne çıkan yemek, salata ve tatlılarından yaptı. Yapılan yiyecekler Merkezi Derslikler Fuaye alanında yapılan etkinlik ile davetlilere ikram edildi. Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkan Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Aykut Dündar, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Almanya, Azerbaycan, Burkina Faso, Filistin, Gine, İran, Mısır, Özbekistan, Senegal, Surinam, Somali, Suriye, Türkmenistan, Yemen, Ürdün Afganistan, Bulgaristan, Cezayir, Çat, Fas, Hollanda, Irak, İsveç, İsviçre, Kazakistan, Mali, Nijerya, Pakistan, Ukrayna ve Rusya gibi ülkelere ait yöresel lezzetler yemekleri yiyenlerden tam not aldı.

"Dünyaya barış mesajı veriyoruz"

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, dünyada savaş canları çalarken Adıyaman Üniversitesinden yabancı ve Türk öğrencilerin barış mesajı verdiğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Turgut, "Üniversitemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler tarafından hazırlanan bu etkinlik ile Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin kaynaşması hedeflendi. Savaş çanlarının çaldığı günümüzde bir barış etkinliğinin altına imza atmış bulunuyoruz. Öğrencilerimizin birbirleriyle ve Türk öğrencilerle kaynaşmasını hedefledik. Tüm yabancı öğrencilerimiz kendi ülkelerine ait yemekleri tanıtmak üzere çeşitli lezzetler sundular. Yemeklerin birbirinden güzel olduğunu deneyimledik. Bugün il protokolümüzle birlikte öğrencilerimizin sıcak bir ortamda birbirleriyle kaynaşmalarına şahit olduk. Bu görüntüler bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Suriye ağırlıklı 21 ülkeden öğrencilerimiz var. Bugün savaş halinde olan Rusya ve Ukraynalı öğrencilerimiz de hünerlerini sergiledi. Onlar savaşırken, öğrencilerimizin burada barış içerisinde yaşadıklarını gördük. Demek ki askeri tedbirler değil, milletler önemli. Biz buradan bir barış mesajı da vermek istiyoruz. Tüm milletlerin birbiriyle kaynaşabileceğini ve barış içerisinde yaşayabileceğini göstermiş olduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Ukrayna ve Rusya'dan gelen öğrencilerde aynı masa da yemeklerini ortak olarak sergiledi. Öğrenciler savaşın iyi bir şey olmadığını, bu gün başlayan savaşın bu gün bitmesi temennisinde bulundular.

Yabancı öğrenciler kendi ülkelerinde yaptıkları yemekleri tanıttı.

Farklı ülke öğrencilerinden barış mesajı... Yabancı öğrenciler yemeklerle dünyaya 'barış' mesajı verdi
Farklı ülke öğrencilerinden barış mesajı... Yabancı öğrenciler yemeklerle dünyaya 'barış' mesajı verdi
Farklı ülke öğrencilerinden barış mesajı... Yabancı öğrenciler yemeklerle dünyaya 'barış' mesajı verdi

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Togo Cumhuriyeti, Yemek Tarifi, Adıyaman, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Farklı ülke öğrencilerinden barış mesajı... Yabancı öğrenciler yemeklerle dünyaya 'barış' mesajı verdi - Son Dakika


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