Farklı ülke ve illerdeki alıcı ve satıcılara bir araya gelmeden

Tapu müdürlüklerince yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlara ilişkin düzenlemeyle, yılbaşından itibaren Tapu Genel Müdürlüğünce belirlenecek tapu işlemlerinde taraflar, farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı birimlerde bulunsalar dahi satış, bağış ve mal değişim işlemleri yapılabilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tapu müdürlüklerince yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlara ilişkin usul ve esaslara, Tapu Genel Müdürlüğünce belirlenecek tapu işlemleriyle tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı birimlerinde bulunmaları halinde gerçekleştirilecek mülkiyetin devrini amaçlayan sözleşmelerin yapılabilmesine ilişkin madde eklendi.

2644 sayılı Tapu Kanunu'nun 26'ncı maddesi ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 488'inci maddesine dayanılarak hazırlanan yönetmelik değişikliğine eklenen ek maddede, tarafların farklı birimlerde bulunmaları halinde yapılacaklara ilişkin düzenlemeler yer aldı.

Buna göre, taraflar farklı birimlerde bulunsalar dahi satış, bağış ve mal değişim işlemleri gerçekleştirilebilecek. Ancak, tarafların aynı il sınırları içinde farklı birimlerdeki işlem talepleri ise karşılanmayacak.

Mülkiyeti devreden tarafın birden fazla olması halinde taraflarca başvurunun aynı birime yapılması, mülkiyeti devralan tarafların tamamının da aynı birimde bulunmaları gerekecek. Ancak, devralan taraflardan birinin veya birkaçının devreden ile aynı birimde bulunması mümkün olabilecek.

Ayrıca mal değişim işleminde taraflar aynı anda devreden ve devralan durumunda olduğundan, her iki tarafın da başvurusu alınabilecek.

Resmi senet, ilk başvurunun yapıldığı birimce hazırlanacak ve bu birim devredenin bulunduğu birim olarak kabul edilecek.

Satış-ipotek işlemlerinde ise alıcı ve ipotek lehtarının aynı birimde bulunması koşuluyla, satış-ipotek talebi tek işlem olarak gerçekleştirilebilecek.

İşlemin gerçekleştirilmesi için gerekli belgeler eksiksiz olarak başvurulan birime sunulacak. Her iki tarafa ilişkin tanık veya tercüman bulundurulmasının gerekmesi halinde ise tanık ve tercümana ilişkin belgelerin de başvuru anında ibrazı gerekecek.

İşleme konu taşınmazın, başvuru yapılan birimden farklı bir tapu müdürlüğünün yetki alanında olması halinde ise bu yönetmeliğin yetki alınmasına ilişkin hükümleri kapsamında ilgili tapu müdürlüğünden yetki istenecek.

Yönetmelik değişikliğinde başvuru ve resmi senetin hazırlanmasına ilişkin de detaylar paylaşıldı.

Başvurunun eksiksiz bir şekilde alınması, hak sahipliği ile tasarruf ehliyetinin belirlenmesi, azil kontrolü, işlemin yapılmasında kanuni bir engel bulunup bulunmadığının tespiti, resmi senedin hazırlanması, tarafların aynı anda birimlerde bulunması için randevu saatinin bildirilmesi, resmi senedin tarafa okunarak imzaların eksiksiz şekilde alınması ve imzaların tamamlanmasını müteakip devralanın bulunduğu birime gönderilmek üzere elektronik ortama aktarılması, imzaları tamamlanmış resmi senedin kontrolünün yapılarak yevmiye defterine kaydedilmesinden başvurunun yapıldığı birim görevlileri sorumlu olacak.

Devralanın kimlik tespitinin yapılarak tasarruf ehliyetinin kontrolü, azil kontrolün, resmi senedin devralana okunarak imzaların eksiksiz şekilde alınması ve derhal başvurunun yapıldığı birime gönderilmek üzere elektronik ortama aktarılması da devralanın bulunduğu birim görevlilerinin sorumluluğunda olacak.

Yönetmelik kapsamında yetki alınarak yapılacak akitli ve akitsiz işlemlerle tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı birimlerinde bulunmaları halinde gerçekleştirilecek mülkiyetin devrini amaçlayan sözleşmeleri ve gerçekleştirecek birimleri Genel Müdürlük belirleyecek.

Yönetmelik, 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek.