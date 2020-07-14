Farklı ülkelerdeki Müslümanlar da Ayasofya'da namaz kılmak için sabırsızlanıyor - Son Dakika

Farklı ülkelerdeki Müslümanlar da Ayasofya'da namaz kılmak için sabırsızlanıyor

Farklı ülkelerde yaşayan Müslümanlar da Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya Camisi'nde namaz kılmak için sabırsızlanıyor.

Farklı ülkelerde yaşayan Müslümanlar da Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya Camisi'nde namaz kılmak için sabırsızlanıyor.

Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararı, Türkiye'de olduğu kadar diğer ülkelerdeki Müslümanlar arasında da heyecan uyandırdı.

ngiltere'de yaşayan Badr Manir, Ayasofya Camisi'nde namaz kılmak için İngiltere'den Türkiye'ye geldi.

AA muhabirine, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren, Manir, şöyle konuştu:

"İngiltere'de yaşıyorum. İbadete açılacağı haberini duyar duymaz Ayasofya'da namaz kılmak için Türkiye'ye bilet aldım. Fakat 24'ünde açılacakmış. Ayrıca içerideki mimari yapı da korunacakmış. Böylece iki amaç için de uygun bir şekilde ziyaret edilebilir. İnsanlar gelip içeriyi ziyaret edebilirler, Müslümanlar da gelip namaz kılabilirler."

Manir, tekrar İngiltere'ye döneceğini ancak 24 Temmuz'da yeniden Türkiye'ye geleceğini ifade ederek, Ayasofya'da namaz kılmak için sabırsızlandığını vurguladı.

Afganistanlı Habibullah Ali Kuzey ise Ayasofya'nın ibadete açılması kararından büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Biz çok mutluyuz çünkü Ayasofya'da tekrar ibadet edilebilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Ayasofya'nın içeriside namaz kılmayı çok istiyorum." diye konuştu.

Çocukları ve annesiyle Türkiye'ye ziyarete gelen Ürdünlü Alhurani ailesi de gün boyu Tarihi Yarımadayı gezerek Ayasofya önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anne Wiam Alhurani, "Ayasofya'nın yeniden ibadete açılacak olması bizler için gerçekten memnuniyet verici, büyük bir mutluluk." dedi.

Alhurani'nin 7 yaşındaki ikiz çocuklarından Beşir ve Muhammed Alhurani ise Türkçe konuşabildiklerini belirterek, "Ayasofya bence çok güzel bir cami oldu. Artık burada namaz kılacağız, ibadet edeceğiz. Müslümanız ve burası her zaman bizim için çok önemli. Açılınca Ayasofya'nın içerisinde de namaz kılacağız." ifadesini kullandı.

Endonezya'dan Türkiye'ye okumak için gelen Harnanda Agung da Ayasofya'nın ibadete açılmasından dolayı duyduğu heyecanı anlattı.

Agung, "Ayasofya tekrar ibadete açıldığı için çok mutluyum çünkü ben bir Müslümanım ve içeride namaz kılmak istiyorum. Bu sebeple buraya geldim. İnşallah açılınca içeride de namaz kılacağım." şeklinde konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Farklı ülkelerdeki Müslümanlar da Ayasofya'da namaz kılmak için sabırsızlanıyor - Son Dakika

Son Dakika

18:12 Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket 17:17 Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü 17:10 Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:09 Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:51 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kritik toplantı başladı 13:45 Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
18:12
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
17:17
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
17:10
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
15:09
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
14:41
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
14:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 18:34:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Farklı ülkelerdeki Müslümanlar da Ayasofya'da namaz kılmak için sabırsızlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]