Farklı ülkelerden gençler Beypazarı'na geldi - Son Dakika
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Farklı ülkelerden gençler Beypazarı'na geldi

08.05.2022 19:01
Farklı ülkelerden gençler Beypazarı'na geldi

Erasmus projesi kapsamında Çevre ve Sanal Konulu program çerçevesinde Fas, Litvanya, Romanya, İspanya, Arnavutluk ve İtalya'dan gençler Beypazarı'na geldi.

Erasmus projesi kapsamında Çevre ve Sanal Konulu program çerçevesinde Fas, Litvanya, Romanya, İspanya, Arnavutluk ve İtalya'dan gençler Beypazarı'na geldi.

Proje rehberi Gürkan Akçaer ile Beypazarı ilçesine gelen gençler, yarın Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya gelecek.

Gürkan Akçaer, 5 ülkenin ortaklığıyla yürütülen Erasmus projesinin ilk aşamasının Fas'ta gerçekleştirildiğini söyledi.

Beypazarı ilçesinde 2 gün sürecek proje çalışmalarında bulunacaklarını belirten Akçaer, "Projemiz Beypazarı'nın akabinde İtalya ve İspanya buluşmasıyla sürecek. Yarın Beypazarı ilçesinde bulunan Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle buluşma sağlanacak ve akabinde okul binası gezilecek ve hatıra ormanına fidan dikiminde bulunacağız." dedi.

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Beypazarı, Erasmus, İspanya, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Farklı ülkelerden gençler Beypazarı'na geldi - Son Dakika


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