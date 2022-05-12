Farklı ülkelerden havacılık öğrencileri eğitim gezisi için İstanbul'u tercih etti - Son Dakika

İngiltere'nin Birmingham şehrindeki University College Birmingham'da havacılık bölümünde eğitim alan farklı ülkelerden 60 öğrenci, eğitim gezisi için İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı terminalini gezen ve yetkililerden bilgi alan havacılık bölümü son sınıf öğrencileri, daha sonra Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Aralarında İngiltere, İtalya, Portekiz, İspanya, Letonya, Polonya, Hindistan, Srilanka ile Afrika'nın farklı ülkelerinden öğrencilerin de bulunduğu gruptakiler, İstanbul Havalimanı gezdikten sonra AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Daha önce böyle bir havalimanı görmemiştim"

Letonyalı öğrenci Aija Busa, havacılık eğitimi için İngiltere'ye gittiğini söyledi.

Eğitim gezisi kapsamında bilgi ve deneyimlerini artırmak amacıyla İstanbul'a geldiklerini belirten Busa, "Havacılık öğrencileri olarak, eğitim seyahati için dünyanın en yeni ve en büyük havalimanlarından birini görmek için geldik. Havalimanı büyüleyici, büyük, içindeki yeniliği, tazeliği sevdim. Çok seyahat eden biri değilim ama daha önce böyle bir havalimanı görmemiştim." dedi.

James Mccallum de, İstanbul Havalimanı'nı çok beğendiğini dile getirdi.

Yolcuların giremediği bazı yerleri gördüklerini belirten Mccallum, "Bu çok heyecanlıydı. Havalimanında çok iyi teknoloji kullanılmış. Her detay en ince ayrıntıya kadar düşünülmüş. Yolcular burada dinlenmiş hissediyor." diye konuştu.

" Üç hafta önce de bir grup mastır öğrencisini göndermiştik""

Öğrencilerle birlikte İstanbul'a gelen University College Birmingham'ın öğretim üyelerinden Helen Joyner Harris, 2019'da bir grup öğrencisiyle İstanbul Havalimanı'nı ziyaret ettiğini söyledi.

İlk ziyaretlerinde çok güzel ağırlandıklarını için tekrar geldiklerini belirten Harris, İstanbul'a yeniden eğitim seyahati düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu gezide Doğu Avrupa, Portekiz, İtalya, İspanya, Hindistan ve Afrika Kıtası'ndan İngiltere'ye gelen havacılık ve havalimanı yönetimi eğitimi alan öğrencilere üç öğretim görevlisinin eşlik ettiğini anlatan Harris, 2019'daki ziyaretlerinde Atatürk Havalimanı'nın taşınma süreciyle ilgili bilgi aldıklarını, bunların öğrenciler için önemli olduğunu söyledi.

Harris, bugünkü eğitim ziyaretinde Türk Hava Yolları'nın uçuş akademisi gezisinin öğrenciler için iyi olduğunu dile getirdi.

Avrupa'ya yakınlığı nedeniyle İstanbul'u tercih ettiklerine dikkati çeken Harris, şunları kaydetti:

"Öğrenciler, havalimanını görünce şaşırdılar. İstanbul Havalimanı'nı büyüklüğü, kapasitesi ve diğer fazları ile çok harika buldular. İstanbul'u Avrupa'ya çok uzak olmaması dolayısıyla seçtik. Ayrıca havacılıkta yeni gelişmeleri, hikayesi olan bir yer olsun istedik. Üç hafta önce de havacılık alanındaki bir grup mastır öğrencisini göndermiştik. Yer ve hava taşımacılığı arasındaki sinerjinizi görmek istediler. Gelecek yıl yine hem havacılık okuyan öğrenciler ve aynı bölümün mastır öğrencileri ile tekrar gelmek istiyorum."