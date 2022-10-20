"Farklı ülkelere göç etmek isteyen bireyler profesyonel hukuk desteği almalı"

Ekonomik, sosyal, siyasal, dini veya diğer çeşitli etkenler nedeniyle hayatlarını geçirmek üzere yaşadıkları ülkeleri değiştirmek isteyenler, göçmenlik başvurularında yüksek miktarda artışa sebep oldu. Dünyada, ülkelerinden ayrılarak alternatif yaşam kurmak isteyenlerin sayısındaki yükselişin artarak devam ettiğini ifade eden Antroya Danışmanlık ve Hukuk Bürosu Vatandaşlık ve Göçmenlik Hukuku Uzmanı Av. Emre Aslan, "Farklı ülkelere göç etmek ve orada yeni bir hayat kurmak isteyenlerin bireylerin profesyonel hukuk desteği almalarını lazım" dedi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre 2020'de uluslararası göçmen sayısı 281 milyona ulaştı. Göçmenlerin küresel nüfus içindeki oranı ise yüzde 3,6 olarak kayıtlara geçti. Yaşadıkları yeri değiştirmek isteyen vatandaşların gidecekleri ülkeyle ilgili göçmenlik hukuku uzmanına danışması gerektiğinin altını çizen Av. Emre Aslan konuyla alakalı değerlendirmelerde bulundu.

"HER ÜLKENİN KENDİNE ÖZEL MEVZUATI VAR BU YÜZDEN PROFESYONEL DESTEK ŞART"

Dünyada yaşanan gelişmeler ışığında farklı bir ülkeye yerleşmek isteyen birçok kişinin göçmenlik hukuku uzmanlarının kapısını çaldığını söyleyen Vatandaşlık ve Göçmenlik Hukuku Uzmanı Av. Emre Aslan, her ülkenin kendine özel mevzuatı olduğuna ve adımların da bu kurallara göre atılması gerektiğine dikkat çekti.

Bulunulan ülkeden farklı bir ülkeye taşınmak ve orada yaşam kurmak isteyen kişilerin mutlaka alanında deneyimli bir uzmandan yardım alması gerektiğini altını çizen Av. Aslan, bu sayede gidilen yerde hem yasal hem de kalıcı bir şekilde yaşama şansının elde edilebileceğini söyledi.

"İNSANLAR PEK ÇOK NEDENLE GÖÇ ETMEK İSTİYOR"

Kişilerin maddi sorunlar, ailevi durumlar, eğitim, farklı ülkelerde iş bulma umudu, rahat yaşam gibi pek çok sebep ile göç etmek istediklerine dikkat çeken Av. Aslan, ülkelerin bu sebepleri her başvuru için ayrı titizlik ve dikkatle değerlendirdiğini belirtti.

Av. Emre Aslan, "Yaşanılan ülkeden farklı bir coğrafyaya yerleşilmek isteniyorsa bunun mutlaka bir sebebi vardır. Eğitim temelli, aile temelli, istihdam temelli, yatırım ve ticari amaçlı göçmenlik başvuruları yapılabilir ve sonunda vatandaşlık almak istenebilir. Kaldı ki göç edilen ülke makamları da bu sebeplerden bazılarını mutlaka duymak isteyecek ve göçmen adayına bu konularda birçok soru yöneltecektir. Doğru bir başvuru süreci geçirilir ve gidilmesi hedeflenen ülkenin mevzuatına uygun şekilde başvuru belgeleri düzenlenirse mümkün olan en az sorun ile göçmenlik hakkı elde edilebilir" şeklinde konuştu.

"GÖÇMENLİK VİZESİNİN TÜRLERİ VAR"

Göçmenlik ve vatandaşlık almanın profesyonelce yönetilmesi gereken bir süreç olduğuna vurgu yapan Av. Emre Aslan, göçmenliğin de kendi içerisinde farklı türleri ve alt başlıkları bulunduğunu vurgulayarak konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Göçmenlik vizesinde farklı türler vardır. Kişinin hangi amaçla göç ettiği oldukça önemli. Gidilmek istenen ülkeye yatırım yapılacaksa buna göre sınıflandırılan vizelere başvuru yapılabilir ve belirli şartlar sağlandıktan sonra vatandaşlık alınabilir. Her ülkede yatırımın karşılığında alınan vize ve vatandaşlığın belirli şartları ve prosedürleri bulunmaktadır. İşte tam burada göçmenlik hukuku uzmanlığı devreye giriyor. Çünkü mevzuatta geçen ve kişinin yapacağı yatırımın boyutu o ülkedeki sınırı tutup tutmadığına kanunun ilgili maddesine bakarak karar verebiliyoruz. Ayrıca başkaca ek yükümlülüklerin olması halinde mümkün olan en kısa sürede tüm diğer bu yükümlülükleri yerine getirmek için gereken her türlü iş ve işlemi gerçekleştiriyoruz."

TÜRKİYE'DE GÖÇMENLİK KONUSUYLA GÖÇ İDARESİ İLGİLENİYOR

Türkiye, sosyo-ekonomik ve politik konumu itibari ile birçok kişinin ilgisini çekmektedir. Türk vatandaşlığı almak isteyen kişilerin Göç İdaresi Başkanlığı'na bizzat başvuru yapmaları ve başvuru gerekçelerini açıklamaları gerekiyor. Bunun için de göçmenlik hukuku uzmanlarına danışılması gerektiğini açıklayan Av. Aslan, mevzuatın uzman olmayan kişilere karmaşık gelebileceğini dile getirdi.

Aslan, "Türkiye son dönemlerde farklı ülkelerden göç alan ve göçmenlik hususunda oldukça popüler bir ülke konumuna yükseldi. Bunda başvuru sahiplerine cazip koşullar sunması da son derece etkili oldu. Bu alanda çalışan göçmenlik hukuku büroları ciddi anlamda yoğunluk yaşamaya başladı. Yapılan başvuruların başarılı olması ve istenen şekilde sonuçlanması için bizler sürekli olarak çalışıyoruz. Herhangi bir uzmandan görüş alınmadan yapılan başvurular başarısız olabiliyor. Bu nedenle mevzuata uygun bir başvuru ile sonuç alınması için uzman hukukçular ile görüşülmesi gerekiyor" diye konuştu.