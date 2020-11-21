Farklı yüz yapısıyla doğan kuzu, 2 gün yaşayabildi - Son Dakika

Farklı yüz yapısıyla doğan kuzu, 2 gün yaşayabildi

21.11.2020 14:58
Farklı yüz yapısıyla doğan kuzu, 2 gün yaşayabildi, System.String[]

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, farklı yüz yapısıyla doğan kuzu şaşkınlık yarattı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, farklı yüz yapısıyla doğan kuzu şaşkınlık yarattı. Kuzu, 2 gün sonra öldü.

Alaşehir'in Killik Mahallesi'nde yaşayan besici Mustafa Tuzlak'a ait kıvırcık türü koyun, 2 gün önce 3 kuzu dünyaya getirdi. Kuzuların birinin yüzü, farklı yapısıyla şaşkınlık yarattı. Anormal yüz yapısıyla dünyaya gelen kuzu, 2 gün yaşadı.

Besici Mustafa Tuzlak, "Kıvırcık türü koyunum iki gün önce 3 kuzu doğurdu. Kuzulardan birinin üst dudağı ve burun delikleri yoktu. İlk kez böyle bir durumla karşılaştım. Ne yapacağımı bilemedim. Kuzunun kafası, insan kafasına benziyordu. Üst dudağı ve burun delikleri olmadığı için annesini emerken zorlanıyordu. Dolayısıyla annesinden süt alamıyordu. Annesinden aldığım sütü biberonla içirmeye çalıştım ama yeteri kadar beslenemedi. Veteriner gelecekti ancak gece ahırda ölmüş" dedi.?'KOÇ DEĞİŞİMİNDEN KAYNAKLANIYOR'

Alaşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden emekli Veteriner Hekimi Ümit Sönmez, "Bu tür rahatsızlıklar genellikle koç değişiminden kaynaklanabiliyor. Hayvan yetiştiricilerinin her 2 yılda bir koç değişimi, dışarıdan damızlık koç alınması gerekir. Ayrıca gebelik sırasında kullanılan ilaçların da bu tür rahatsızlıklara etkisi olabiliyor. Sürü içinden koç yetiştirildiği ve iki yılda bir değiştirilmediği sürece bu olumsuzluklarla karşılaşılabiliyor" dedi.


Farklı yüz yapısıyla doğan kuzu, 2 gün yaşayabildi
Farklı yüz yapısıyla doğan kuzu, 2 gün yaşayabildi
Farklı yüz yapısıyla doğan kuzu, 2 gün yaşayabildi
Farklı yüz yapısıyla doğan kuzu, 2 gün yaşayabildi
Farklı yüz yapısıyla doğan kuzu, 2 gün yaşayabildi
Farklı yüz yapısıyla doğan kuzu, 2 gün yaşayabildi
Farklı yüz yapısıyla doğan kuzu, 2 gün yaşayabildi

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Farklı yüz yapısıyla doğan kuzu, 2 gün yaşayabildi - Son Dakika


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