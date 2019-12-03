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Farklılıklarıyla fark oluşturuyorlar

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Yeşil Düzce Özel Eğitim Okulu tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında bu yıl 12.'si düzenlenen Pilav Günü Etkinliği büyük bir ilgiyle izlendi.

Farklılıklarıyla fark oluşturuyorlar, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Yeşil Düzce Özel Eğitim Okulu tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında bu yıl 12.'si düzenlenen Pilav Günü Etkinliği büyük bir ilgiyle izlendi.


Yeşil Düzce Özel Eğitim Okulu tarafından geleneksel hale gelen pilav günü etkinliğine Vali Dr. Zülkif Dağlı, eşi Nurgül Dağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, yöneticiler, okul ve kurum müdürleri, özel öğrencilerin aileleri katıldılar.


Özel öğrencilerimiz tarafından hazırlanan "Yeşilçam Klasikleri" adlı program; dans gösterileri, müzik dinletileri ve ikramlarla devam etti. Öğrencilerin hazırladığı program katılanlar tarafından büyük beğeni alırken programı hazırlayan öğrencileri Vali Zülkif Dağlı ve Eşi Nurgül Dağlı tek tek tebrik etti. - DÜZCE

Dünya Engelliler Günü, Zülkif Dağlı, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:25 Kaynak: İHA
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