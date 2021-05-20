Farları yanmadığı için durduruldu, alkollü çıktı - Son Dakika

Farları yanmadığı için durduruldu, alkollü çıktı

Alkollü sürücünün aracı trafikten men edildi

DÜZCE - Düzce'de farları yanmayan otomobil sürücüsünü uyarmak için durduran polis ekipleri, sürücünün alkollü olduğunu fark edince ehliyetine 6 ay el konularak, aracı trafikten men edildi.

Düzce'de polis ekipleri D-100 karayolu üzerinde gezici devriye yaptığı esnada İ. A. idaresindeki 81 EA 796 plakalı otomobilin farlarının yanmadığını fark etti. Trafik tescil ve denetleme şube müdürlüğü ekipleri sürücüyü uyarmak için aracı yol kenarına çekmesini istedi. Sürücüye farlarının yanmadığı söylendiği esnada alkollü olduğu fark edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün 1.50 promil alkollü olduğu ve aracının trafikten men edildiği görüldü. Sürücü İ. A.'ya gerekli cezai işlemler uygulanırken, otomobil ise çekici ile yediemin otoparkına götürüldü.