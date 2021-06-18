Üye Girişi
Farm Network ile tarımın kalbi Gaziantep'te attı - Son Dakika

Farm Network ile tarımın kalbi Gaziantep'te attı

18.06.2021 13:41
Farm Network ile tarımın kalbi Gaziantep'te attı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde yapılan Uluslararası Sürdürülebilir Gıda, Butik Tarım ve Biyoçeşitlilik Kongresi ve Gezisi "Farm Network" tamamlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde yapılan Uluslararası Sürdürülebilir Gıda, Butik Tarım ve Biyoçeşitlilik Kongresi ve Gezisi "Farm Network" tamamlandı.

Türkiye'de sürdürülebilir gıda, biyoçeşitlilik konusunda bilinçlendirmeyi, örgütlenmeyi, köprü kurmayı amaçlayan kongre ve geziler, tarımla ilgili birçok sektör temsilcisini bir araya getirmeyi başardı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) gastronomi alanında fark oluşturan Şehirler Ağı'nda Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olan Gaziantep'te sürdürülebilir gıda ve biyoçeşitlilik ele alındı. Tarım sektörü içerisinde yer alan 60'dan fazla butik üretici, uluslararası gıda firmaları ile marketler, e-ticaret şirketleri, şefler ve Gazi şehirde bulunan tarım paydaşlarının katıldığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GAGEV tarafından yürütülen Uluslararası Sürdürülebilir Gıda, Butik Tarım ve Biyoçeşitlilik Kongresi ve Gezisi "Farm Network" platformunda yapılan paneller, gezilerle tarımla uğraşan insanlara butik tarım, tohum ve sürdürülebilir gıda ile ilgili uzman kişilerle görüş alışverişi yapma, bilgi akışı imkanı sağladı. Oluşturulan iletişim kanalları sayesinde butik üreticilerin uluslararası zincir marketlerle hangi standartlarda çalışmaları gerektiği ve neler yapılacağı hakkında bilinçlendirilmesine yardım etti. Öte yandan Batalhöyük'te gerçekleşen paneller, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayınlarla takip edilebildi.

Gazişehirli üreticilerle market zincirlerini bir araya getirdi

Sanayisinin yanında önemli bir tarım şehri olan Gaziantep'te gerçekleşen paneller ve gezilerde şehre özel tarım ürünleriyle üreticileri, gastronomi sektöründe söz sahibi şefler ile dünya çapında söz sahibi market zincirlerinin temsilcilerini görüştürme fırsatı oluşturdu. Böylelikle bilgi alışverişi ve standartlar açısından görüş alışverişi sağlanarak Gazi şehrin üreticisinin ülke ve dünya çapında yer edinmesi için ilk adım atıldı.

Farm Network Gaziantep ile birlikte bir platform oluşturarak rol model oldu

Farm Network'ün Türkiye'de sürdürülebilir gıda, biyoçetlilik konusunda bilinçlendirmeyi, örgütlenmeyi ve köprü kurmayı amaçladığını aktaran Gastronomi Organizatörü Gökmen Sözen, "Zincir marketler ve bu konuda çalışan şefler bir platformda buluşturularak ekosistemin içine giriyorlar. Farm Network tarımla uğraşan insanlara butik tarım, tohum ve sürdürülebilir gıda ve tarım ile ilgili kişilerle görüş alışverişi yapma ve bilgi akışı imkanı sunuyor. Gaziantep Türkiye'nin en önemli tarım şehirlerinden. Dünya'nın en iyi fıstığı, sumağı, biberi ve yüzlerce baharatın buluştuğu bir coğrafya. Gazi şehir son yıllarda tarım ve gastronomi konusunda adından sıkça bahsettiriyor. Bu nedenle tarım alanlarının genişliği yanında özel ürünlerle de önümüzdeki süreçlerde de adından söz ettirecek. Hem gastronomi sektörüne hem de dünyadaki önemli marketlere bir pencere açacak. Farm Network Gaziantep ile birlikte bütün tarımcıları buraya getirdi, hem de biyoçeşitlilik konusunda alanında uzman kişilerle bir platform oluşturarak rol model oldu. Uluslararası zincir marketleri de buluşturarak Gaziantep tarımcısının önünü açmayı hedefliyor ve alıcıların istediği standartlarda istedikleri üretim şekli ile yaparak Türkiye gastronomisine tarım ve gıda ürünleriyle katkı sağlayacak. Bunun yanında Türkiye'nin butik tarım ve gıda ile ilgili restoranları var ve bu restoranlara direkt köprü oluşturmak için bu restoranların şeflerini bu platformda buluşturduk" diye konuştu. - GAZİANTEP

Farm Network ile tarımın kalbi Gaziantep'te attı
Farm Network ile tarımın kalbi Gaziantep'te attı
Farm Network ile tarımın kalbi Gaziantep'te attı
Farm Network ile tarımın kalbi Gaziantep'te attı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Farm Network ile tarımın kalbi Gaziantep'te attı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde tokatlı saldırıya uğrayan Macron'a minik öğrenciden şok soru: Tokat nasıldı? 14:52 Geçtiğimiz günlerde tokatlı saldırıya uğrayan Macron'a minik öğrenciden şok soru: Tokat nasıldı? Alman basını, 14:40 Alman basını, "Rangnick ile anlaştık" diyen Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir'i yalanladı HDP il binasını saldırganının çantasında çantasından bıçak ve bir miktar para bulundu 14:30 HDP il binasını saldırganının çantasında çantasından bıçak ve bir miktar para bulundu
Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı 14:14 Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı 14:01 Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı Sıla yeni yaşını İlker Kaleli'ye romantik sözlerle kutladı: 40 yıl seni bekledim 13:56 Sıla yeni yaşını İlker Kaleli'ye romantik sözlerle kutladı: 40 yıl seni bekledim
Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, 13:12 Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti Oyuncu Engin Altan Düzyatan dolandırıldı! 575 bin dolarlık sahte çek almış 12:36 Oyuncu Engin Altan Düzyatan dolandırıldı! 575 bin dolarlık sahte çek almış

Son Dakika Haberleri
15:01 Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı
14:56 Sodasına ilaç atmış! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti, mahkeme tahliyesini verdi
14:51 Geçtiğimiz günlerde tokatlı saldırıya uğrayan Macron'a minik öğrenciden şok soru: Tokat nasıldı?
14:40 Alman basını, "Rangnick ile anlaştık" diyen Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir'i yalanladı
14:37 A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak
14:29 HDP il binasını saldırganının çantasında çantasından bıçak ve bir miktar para bulundu
14:08 Daha agresif ve hızlı yayılan varyant Moskova'yı ele geçirdi! Rusya'da durum git gide kötüleşiyor
14:01 Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı
13:22 Fenerbahçe, Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic ile anlaştı
13:11 Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti
Sodasına ilaç atmış! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti, mahkeme tahliyesini verdi Sodasına ilaç atmış! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti, mahkeme tahliyesini verdi         
14:57
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı         
14:48
A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak         
14:38
Tuğba Ekinci kırmızı bikinili karesini paylaştı: Kadın dediğin hafif ele gelecek Tuğba Ekinci kırmızı bikinili karesini paylaştı: Kadın dediğin hafif ele gelecek         
14:19
Daha agresif ve hızlı yayılan varyant Moskova'yı ele geçirdi! Rusya'da durum git gide kötüleşiyor Daha agresif ve hızlı yayılan varyant Moskova'yı ele geçirdi! Rusya'da durum git gide kötüleşiyor         
14:08
Türkiye'nin dış borcu açıklandı! 1 yıl içinde ödemesi gereken borç 190,4 milyar dolar Türkiye'nin dış borcu açıklandı! 1 yıl içinde ödemesi gereken borç 190,4 milyar dolar         
13:59
Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi         
13:42
Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar         
13:04
Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor         
12:20
Polisler ile HDP'li Beştaş arasında çadır tartışması çıktı: Silahlı saldırgan içeri girip cinayet işliyor, siz çadırı koruyorsunuz Polisler ile HDP'li Beştaş arasında çadır tartışması çıktı: Silahlı saldırgan içeri girip cinayet işliyor, siz çadırı koruyorsunuz         
12:02
İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek         
11:41
PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak         
10:51
Taşa Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazan küçük kızın annesi, olayın ardından şoka girdi         
10:33
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar         
10:31
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar         
10:21
1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor 1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor         
10:17
Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 15:04:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Farm Network ile tarımın kalbi Gaziantep'te attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement