Farmasi Başkan Direktörü Fazıl Tokmak: "2018 Yılında Mükemmel Bir Büyüme Başarısı Gösterdik"

Farmasi Asbaşkan Direktörü Fazıl Tokmak düzenlediği basın toplantısında, 2018 yılında mükemmel bir büyüme başarısı gösterdiklerini ifade ederek, "2018 yılı Farmasi'nin yılı oldu, yüz binlerce yeni kullanıcıyı markamız ile buluşturduk, on binlerce yeni üye yaptık ve birçok kadına ve aileye doğrudan satış ile kazanç kapısı sağladık"dedi.Farmasi Asbaşkan Direktörü Fazıl Tokmak, düzenlediği basın toplantısında markaya ait 2018 yılı değerlendirmesi yaptı. Tokmak; uluslararası pazar araştırma firması Euromonitor International 2018 raporuna göre yüzde 18,8'lik pazar payı ile doğrudan satış alanında markalarının liderliğe oturduğunu açıkladı.Fazıl Tokmak, 2018 yılında mükemmel bir büyüme başarısı gösterdiklerini ifade ederek, "2018 yılı Farmasi'nin yılı oldu, yüz binlerce yeni kullanıcıyı markamız ile buluşturduk, on binlerce yeni üye yaptık ve birçok kadına ve aileye doğrudan satış ile kazanç kapısı sağladık. Hem sağladığımız kazançla hem de markamızın yüksek kaliteli ve yerli üretim ile ürettiği kozmetik, temizlik ve kişisel bakım ürünleriyle Türkiye 'de milyonlarca insanımızın hayatına dokunduk. Kaliteli ve yüz binlerce çalışkan girişimcisiyle yabancı markaları geride bırakarak hakkettiği liderlik koltuğuna oturduk" dedi."Binlerce aileye daha kazanç sağlayacağız"Markanın özellikle kadınlar başta olmak üzere yıllardır birçok girişimci için gelir kapısı olduğunu belirten Tokmak, 2019 yılında da tüm ekip olarak çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini ve daha fazla aileye kazanç sağlayacaklarını söyledi."Kocaman bir aile olduğumuzu hissediyor ve bu enerjiyle çalışıyoruz"Fazıl Tokmak, "Bizler gerçekleştirdiğimiz bu büyüme ile kendi kazancımızı artırırken, birçok insanımıza da iş imkanı sağlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Maddi noktada darlık yaşayan pek kadın girişimcimiz markamız ile gelir elde etmeye başladı ve kendi ayakları üzerinde durmayı başardı. Birçok aile de ekonomik durumunu doğrudan satış ile rahatlatarak daha refah bir yaşantı sürüyor. Daha fazla insanın hayatına dokunup, onların yaşantısına bir şeyler kazandırabildiğimizi gördükçe biz de daha enerjik ve istekli bir şekilde çalışıyoruz. Doğrudan satış, ekip olarak ilerleyen ve İstanbul 'dan Hakkari 'ye kadar ülkemizin her bir ucundan farklı vatandaşlarımızla tanışmamızı sağlayan bir alan. Dışarıdan bakınca sadece kazanç kapısıymış gibi görülebilir ama Farmasi ile bir araya gelen, sosyalleşen, hayatını güzelleştirip birbirini destekleyen kişiler olarak kocaman bir aile olduğumuzu hissediyor ve bu enerjiyle çalışıyoruz" şeklinde sözlerini tamamladı. - İSTANBUL