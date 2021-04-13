FARMASİ'NİN AMERİKA TURU

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı büyük etkinlikte, Amerikalı girişimciler için gerçekleşecek yatırımlardan bahseden Emre Tuna, Doral'da yeni bir plaza ve operasyon merkezi yapılacağını belirtti. Ayrıca, Farmasi için düzenlenecek etkinliklerde kullanmak için Miami'de alınacak malikane ve girişimcilere özel jet ve yat tahsis edileceğini belirten Tuna, Amerikalı satış ekibinden hedeflerini tutturmaları için söz aldı.

"AMERİKA'DAN TÜRKİYE'YE KÜLTÜR GEZİSİ"

Katılımcılara Türkiye'yi anlatan Emre Tuna, satış konusunda hedeflerini tutturan girişimcileri, Farmasi'nin İstanbul Ömerli'de yer alan tesisi başta olmak üzere, Türkiye'nin en güzel yerlerine kültür gezisi düzenleyeceğinin müjdesini verdi.