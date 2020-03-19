Farnolle: "Corona virüsten korkuyorum" - Son Dakika
Son Dakika Spor Farnolle: 'Corona virüsten korkuyorum' - Son Dakika Spor

Farnolle: "Corona virüsten korkuyorum"

7 saat önce

Yeni Malatyaspor'un kalecisi FabienFarnolle, sosyal medya hesabından korona virüsü ile ilgili bir açıklama yaptı.

Farnolle:

Yeni Malatyaspor'un kalecisi FabienFarnolle, sosyal medya hesabından korona virüsü ile ilgili bir açıklama yaptı.


Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün kendilerini korkuttuğunu ve biran önce evlerine gitmek istediklerini söyleyen Farnolle, "Burada durarak birbirimiz için büyük riskler alıyoruz. Sürekli bir yolculuk yapıyoruz. Havaalanlarından otellerine kadar bir yerden bir yere gidiyoruz. Niye bizler, ailelerimizin yanında duramıyoruz. Hepimiz birbirimiz için çok büyük bir risk taşıyoruz. Her şey kapanıyor ama sadece biz risk almaya devam ediyoruz" diye konuştu.


Farnolle TFF'ye çağrıda bulunarak ligleri ertelemesi uyarısında bulundu.

Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:50 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Asılsız 'korona' paylaşımına gözaltı
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Koronavirüs nedeniyle kendini eve kapatan Aleyna Tilki'den takipçilerine "Evde kalın" çağrısı Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akçay: Koronavirüs kış hastalığıdır demek için yeterli kanıt yok Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akçay: Koronavirüs kış hastalığıdır demek için yeterli kanıt yok         
16:18
Son Dakika: İngiltere'deki tüm ligler, 30 Nisan'a kadar ertelendi Son Dakika: İngiltere'deki tüm ligler, 30 Nisan'a kadar ertelendi         
16:12
Fatih'te Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı         
14:43
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak         
14:05
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek         
13:40
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı         
13:17
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı         
12:21
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı         
11:46
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak         
11:44
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti         
11:41
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı         
11:40
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak         
11:34
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor         
11:26
İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı         
11:00
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 22:56:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Farnolle: "Corona virüsten korkuyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]