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Faroe Adaları'nda 1400'den fazla yunusun sahilde bıçaklanarak öldürülmesi tepki topluyor - Son Dakika
BBC

Faroe Adaları'nda 1400'den fazla yunusun sahilde bıçaklanarak öldürülmesi tepki topluyor

15.09.2021 03:20
Faroe Adaları'nda 1400'den fazla yunusun sahilde bıçaklanarak öldürülmesi tepki topluyor, System.String[]

Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda, rekor olarak ifade edilen 1400'den fazla yunusun avlanarak öldürülmesi tepki topladı.

Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda, rekor olarak ifade edilen 1400'den fazla yunusun avlanarak öldürülmesi tepki topladı.

Olay, Atlas Okyanusu'nun kuzeyindeki adalar topluluğunun en büyük fiyordunda yaşandı.

Botlarla karaya sürülen yunus sürüsü, sahilde bıçaklanacak öldürüldü. Skalabotnur sahili akan kan nedeniyle kıpkırmızı oldu.

Öldürülen Yunuslar karaya çekilerek, tüketim için burada bekleyenlere dağıtıldı.

Bu haberde okuyacağınız bazı ifadeleri rahatsız edici bulabilirsiniz.

18 adadan oluşan Faroe ilk kez balina ya da yunus avıyla anılmıyor.

Ancak rekor olduğu ifade edilen av, ada toplumu içinde dahi tepki toplamış durumda.

Faroe Balina Avcıları Örgütü Başkanı Olavur Sjurdarberg de aşırı bir öldürme yapıldığını kabul etti.

BBC'ye konuşan Sjurdarberg, yaşananların büyük bir hata olduğunu söyledi ve "Sürü tespit edildiğinde içinde 200 yunus olduğu tahmin ediliyordu" dedi.

Olavur Sjurdarberg, insanların oluşan görüntü nedeniyle şoke olduğunu da kaydetti.

Bu tür avlar Faroe'de yasal

Buna karşın, katliam olarak değerlendirilen av nedeniyle bir soruşturma açılmayacak. Yerel yetkililer bir hukuksuzluk yaşanmadığını açıklıyor.

Faroe Adaları'nda bu tip avlara izin veriliyor ve çoğu zaman bir sürünün tespit edilmesi üzerine plansız olarak harekete geçiliyor.

Bu deniz memelilerini avlayabilmek ve öldürebilmek için eğitim almış olmak gerekiyor.

Danimarka parlamentosunun Faroe Adaları'nı temsil eden üyesi Sjurdur Skaale, "beyaz yanlı yunus öldürmenin yasal olduğunu ama popüler olmadığını" söyledi.

1400'den fazla yunusun öldürüldüğü sahile gelen Sjurdur Skaale, ada halkından bir kısmının da çok öfkeli olduğunu kaydetti ancak "daha insani" yapılabileceğini söyleyerek avcılığı savundu.

Av yanlısı vekil, yunusların omurilikten mızraklanarak "yarım saniyede" öldürebileceğini söyledi ve bu tür avcılığın inekleri veya domuzları kafeslerde tutmaktan daha insani olduğunu öne sürdü.

'Kültürel kimliğin bir parçası'

Sea Shepherd isimli örgüt, pilot balinaların ve yunusların, Faroe hükümetinin öne sürdüğü gibi hızlı öldürüldüğü vakaların çok nadir olduğunu açıkladı.

Örgüt, Grindadrap ismi verilen bu av türünün "düzensiz katliamlar" olarak tanımladı.

Ada'da, rekor ölüm sonrası yapılan bir kamuoyu araştırması, halkın çoğunluğunun balina ve yunus avına karşı olduğunu ortaya koydu.

Ancak farklı bir araştırma yüzde 80 oranında destek olduğunu gösteriyor. Av yanlıları, bunun kültürel kimliğin bir parçası olduğunu savunuyor.

Faroe hükümetinin açıkladığı resmi verilere göre, senede ortalama 600 pilot balina yakalanıyor. 2020 yılında 35, 2019'da 10 beyaz yanlı Atlantik yunusu avlandı.

Ülkede daha önceki en büyük yunus avı, 1200 yunusla 1940 yılında kaydedildi.

Faroe Adaları'nda 1400'den fazla yunusun sahilde bıçaklanarak öldürülmesi tepki topluyor
Faroe Adaları'nda 1400'den fazla yunusun sahilde bıçaklanarak öldürülmesi tepki topluyor

Atlas Okyanusu, Faroe Adaları, Danimarka, Pilot, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Faroe Adaları'nda 1400'den fazla yunusun sahilde bıçaklanarak öldürülmesi tepki topluyor - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Faroe Adaları'nda 1400'den fazla yunusun sahilde bıçaklanarak öldürülmesi tepki topluyor - Son Dakika
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