Faroe Adaları'nda, "Grindadrap" festivalinde1500'e yakın balina ve yunus katledildi

100 TL karşılığında ilişkiye girecekti, trans olduğunu öğrenince kendini kaybetti

Saldırı robotları ilk kez kullanıldı! İki ülkeden dünyayı tedirgin eden gövde gösterisi

Meteoroloji'den 12 ilimiz için sarı kodlu uyarı! İki gün boyunca devam edecek

Yerel basında çıkan haberlerde, 1500'lü yıllara dayanan "Grindadrap" adlı yunus ve balina avlama geleneğinde, bu yıl, yerel halk tarafından 1428 canlının katledildiği bildirildi.

EN YÜKSEK SAYI

Faroe Adaları'nda bu yıl öldürülen 1428 balina ve yunusun, geleneğin başladığı zamandan bu yana en yüksek sayı olduğu tahmin ediliyor.

ÇEVRECİLER KINADI

1584 yılından beri süregelen gelenekte, en fazla balina ve yunusun 430 ile 2013 yılında katledildiği kayıtlara geçmişti. Gelenek, dünya çapında çevreciler tarafından kınanmaya devam ediyor. Avlanılan deniz canlılarının çoğunluğunun, şişeburunlu yunus ve beyaz başlı yunus olduğu belirtiliyor.

ÇOCUKLAR İZLİYOR

Aktivist grup Sea Shepherd tarafından sosyal medyaya yüklenen videoda, yunusların kana bulanmış sularda katledildiği, bu anları çocukların da izlediği görülüyor.

FAROE ADALARI

Kuzey Atlantik Okyanusu'nda Norveç, İskoçya ile İzlanda arasında yer alan bin 339 kilometrekare yüzölçümüne sahip ve Danimarka'ya bağlı Faeroe Adaları'nda yaklaşık 50 bin kişi yaşıyor. Başkenti Torshavn olan Faroe Adaları'nda hayvancılığın yanı sıra en önemli geçim kaynağı olarak balıkçılık yapılıyor.