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Faroe Adaları'nda hükümet seçimi kaybetti

6 saat önce

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Faroe Adaları'nda yapılan seçimlerde hükümeti oluşturan koalisyon partileri seçimi kaybetti.

Faroe Adaları'nda hükümet seçimi kaybetti, System.String[]

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Faroe Adaları'nda yapılan seçimlerde hükümeti oluşturan koalisyon partileri seçimi kaybetti.

Fareo Adaları kamu yayıncısı KVF'nin haberine göre, Faroe Adaları'nda gerçekleşen özerk parlamento seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre, özerk hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti, sol görüşlü Cumhuriyetçiler ve sağ görüşlü İleri Adım Partisi'nden oluşan koalisyon hükümeti, 17 üyeden 15'e gerileyerek 33 sandalyeli parlamentoda çoğunluğu kaybetti.

Muhalefetteki 4 parti ise kazandıkları 18 sandalyeyle seçimden zaferle ayrıldı.

Muhalefet partilerinden en büyük sıçramayı muhafazakar görüşlü Halk Grubu yaparak 8 sandalye çıkarttı.

Liberal görüşlü Federal Parti'nin 7 sandalye kazandığı seçimlerde, Orta Yol Partisi 2 ve Özerk Yönetim Partisi ise bir sandalye kazandı.

Özerk parlamento seçimlerinde, 37 bin 827 seçmenin oy kullandığı belirtildi.

Faroe Adaları


Kuzey Atlantik Okyanusu'nda Norveç, İskoçya ile İzlanda arasında yer alan bin 339 kilometrekare yüzölçümüne sahip ve Danimarka'ya bağlı Faeroe Adaları'nda yaklaşık 50 bin kişi yaşıyor.

Başkenti Torshavn olan Faroe Adaları'nda hayvancılığın yanı sıra en önemli geçim kaynağı olarak balıkçılık yapılıyor.

Faroe Adaları, Danimarka, Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:26 Kaynak: AA
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