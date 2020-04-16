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Faroe Adaları'nı evinizden çıkmadan 'uzaktan kumandalı' bir rehber eşliğinde ziyaret edebilirsiniz
6 saat önce
Sınırlar kapalı, uçak seferleri iptal. Ama yine de Faroe Adaları'nı ziyaret etmeniz mümkün. Nasıl mı? Bir adalı çevrimiçi olarak gerçek zamanlı size rehberlik ediyor.
Sınırlar kapalı, uçak seferleri iptal. Ama yine de Faroe Adaları'nı ziyaret etmeniz mümkün. Nasıl mı? Bir adalı çevrimiçi olarak gerçek zamanlı size rehberlik ediyor. Üstelik kontrol tamamen sizde.View on euronews
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16.04.2020 23:06:18. #1.13#
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