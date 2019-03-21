Faruk Alpaslan, "Sınır Ticaretinin Önündeki Engeller Kaldırılmalı"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımı ile düzenlenen Esnaf Buluşması Programı'nda bir konuşma yapan Hızır Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Alpaslan, "Kapımız ve yolumuz yokken yaptığımız ticareti yapabilmemiz için, ihracat ve ithalata konu olan mal ve...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımı ile düzenlenen Esnaf Buluşması Programı'nda bir konuşma yapan Hızır Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Alpaslan, "Kapımız ve yolumuz yokken yaptığımız ticareti yapabilmemiz için, ihracat ve ithalata konu olan mal ve hizmetlerin sınır ticaretinin de konusu olması gerekir" dedi.



Ticaret Bakanlığı'nın TOBB ile imzaladığı protokol kapsamında yap işlet devret modeli ile yapılan Kapıköy Sınır Kapısı hizmet binasının açılışı vesilesi ile Van'a gelen ve düzenlenen esnaf buluşması programına bir konuşma yapan Van Hızır Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Alpaslan, Van ile İran arasında geliştirilmesi gereken turizm ve ticaret konulara dikkat çekti.



"Sınır ticaretinin önünden sınırlamalar ve kotalar kaldırılmalı"



Van ve bölge esnafının sınır ticaretinden yeterince yararlanamadığını dile getiren Faruk Alpaslan, "Doğru dürüst yolumuzun ve sınır kapımızın olmadığı 1994 yılında Van ile İran arasında yapılan sınır ticareti 18 milyon dolardı. O dönemlerde yaptığımız sınır ticareti ile OSB'nin ilk fabrikalarının temeli atıldı. Ancak şimdi duble yolumuz var, yeni hizmete açılan dünyaya örnek gösterilecek bir sınır kapımız var ve geçmişteki sınır ticaretini yapamıyoruz. Buradan da anlıyoruz ki ticaretin önündeki engel yol ve kapı değil, sınır ticaretine getirilen sınırlamalar ve kotalar. Sınır ticareti mevzuatı yeniden gözden geçirilmeli ve günümüz şartlarına uyarlanmalı" dedi.



"Modernize edilen kapı ticareti ve memnuniyeti arttıracak"



Kapıköy Sınır Kapısındaki binaların yenilenmesinin Van'daki esnaf ve tüccara yeni bir umut verdiğine değinen Faruk Alpaslan, "Yeni açılan binalar, özellikle İran tarafından ülkemize giriş yapan İranlı turistlerin gelişlerinde daha konforlu ve hızlı hizmet almalarını sağlayacak. Bu da Van'ın tercih edilmesine destek verecektir. Kapıköy Sınır Kapısı'ndaki sınır ticaretinin mevzuatla da desteklenmesi durumunda Van için bacasız sanayi durumuna gelecektir" diyerek Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve kapının yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.



"İran'a uygulanan ambargo Van için fırsata dönüştürülebilir"



Yenilenen Kapıköy Gümrük Kapısı'nın İran'ın dünyaya açılan önemli kapılarından bir tanesi haline geldiğine dikkat çeken Faruk Alpaslan, "ABD başta olmak üzere dünyanın bir bölümünün ambargo uyguladığı İran'ın ihtiyaç duyduğu birçok ürün Van üzerinden ihraç edilebilir. Nüfusun ortalama yaşı21 olan ve gençlerinin çoğu iş bulamayan Van'ın da bundan yararlanabilmesi için, Van Esnaf ve Tüccarının bu ticareti yapabilir hale gelmesi lazım. Bunun için de ithalat ve ihracat rejimine konu olan tüm ürünlerin sınır ticaretinin de konusu olması gerekir" dedi.



"İran ile ortak OSB ve serbest bölge kurulması"



Zor dönem yaşayan İran'ın bu durumunun Van ve Türkiye için fırsata dönüşebileceğine vurgu yapan Faruk Alpaslan, "İran menşeli ürünler ambargoya takılıyor, Bu nedenle İran ile kurulabilecek ortak OSB ve serbest bölge, İranlı yatırımcıların gelip yatırım yapmasına, Türkiye'nin yatırım almasına, başta Van ekonomisi olmak üzere Türkiye ekonomisinin gelişmesine, insanımızın iş ve AŞ sahibi olmasına önemli katkısı olacaktır" dedi.



"Kapıköy transit tır taşımacılığına açılmalı"



Kapıköy Sınır Kapısı'nın uluslararası transit tır taşımacılığı güzergahında yer aldığına dikkat çeken Faruk Alpaslan, "Resmi olarak uluslararası transit tır taşımacılığı güzergahında yer alan Kapıköy'de fiili olarak transit tır taşımacılığı yapılamıyor. Bunun için Türkiye tarafının yolları ve kapıdaki hizmet kapıları şartları tamamlandı. Ancak İran tarafındaki eksiklikler buna imkan vermiyor. Dolayısıyla İran makamları nezdinde girişimler yapılarak ve sıkı bir şekilde takip edilerek transit tır taşımacılığının yapılabilmesinin önündeki engellerin kaldırılması Van'ı ekonomik olarak önünü açacaktır. Ekonomik olarak gelişen Van'daki işsizlik de azalacak, bir çok genç iş AŞ sahibi olacak, geleceğe dair umutlar yükselecek, Van'a huzur hakim olacaktır" dedi.



"Van'da İran başkonsolosluğu kurulmalı"



Van'da İran Başkonsolosluğunun açılmasının bir tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline geldiğine dikkat çeken Faruk Alpaslan, "İran'a hiç sınırı olmayan Erzurum'da yıllar önce İran Başkonsolosluğu kurulmuş. İran ile en uzun sınırı olan il Van ve burada konsolosluk yok. Yılda yaklaşık 500 bin İranlı turistin giriş yaptığı Van'da İran Başkonsolosluğu'nun açılması, hem ticaret ve turizmin gelişmesi açısından, hem de İranlıların Van'ı tercih etmesi açısından büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bu da Van'ın turizm ve ticaret alanında gelişmesini sağlayacaktır" dedi.



"Van'da e-ticaret ve online pazar yeri eğitimi yapılmalı"



Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük eylem planı içerisinde yer alan, e - Ticaret ve online pazar çalışmaları kapsamında, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen eğitim programlarından bir tanesinin de Van'da yapılmasını isteyen Faruk Alpaslan, "Esnaflarımızın ve küçük işletmelerimizin e-ticaret işlem hacmindeki payının artırılmasını teminen destek programının başlatılması" eylemi kapsamında, illerde eğitim programları düzenlemektesiniz. e-ticaret ve e-ihracat alanına sağlanan kamusal teşvik ve desteklerden bahsedilen, ülkemiz ekonomisinde önemli bir paya sahip olan esnaf işletmelerinin rekabette başarı elde etmeleri açısından, e-ticaretin sağladığı olanaklar anlatılıyor. Esnaflarımızın bu büyük fırsattan yaralanabilmeleri için teknoloji kullanımı konusunda bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yapılıyor. Özellikle de online pazar yerleri kullanmanın avantajlarının altı çiziliyor. 2018 yılında başlayıp 2019 yılında da devam edecek olan eğitim programlarından bir tanesinin de Van'da düzenlenmesini istiyoruz" dedi.



"Esnafa verilen kredi destekleri"



Bileğinin emeğini, alnının terini sermayesi ile buluşturan Esnaf ve Sanatkar'ın ekonomik olarak zor günlerinde destek olduklarını söyleyen Faruk Alpaslan, "Öncelikle kendi varlığını devam ettirmesi, yanında çalıştırdığı kişilerin istihdamını sürdürebilmesi için Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatiflerinin Halk Bankası üzerinden kullandırdığı krediler toplumun bel kemiğini oluşturan esnafımızı bir nebze de olsa rahatlattı. Bu kapsamda yaptığımız küçük dokunuşlarla, küçük desteklerle kent ekonomisindeki ticari sirkülasyona büyük katkı sağlıyoruz. Sadece Hızır Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi olarak esnafımıza düşük faiz ve uygun ödeme koşulları ile; Kurulduğumuz 2015 yılından bu yana 4 yıllık sürede toplam 57 milyon 344 bin lira kredi kullandırdık. Bu güne kadar esnafa verdikleri destekler için, başta Cumhurbaşkanımıza olmak üzere hükümetimze ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a, TESKOMB Genel Başkanı Sayın Abdulkadir Akgün'e şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Van'dan esnafımız ve esnaf teşkilatlarımız ile ilgili konularda her zaman yardımcı olan, bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifler Genel Müdürü Necmettin Erkan'a özel olarak teşekkür ediyorum" diyerek devletin esnafa verdiği desteği anlattı.



"Mağduriyetim meslek odalarına hizmete vesile oldu"



Milletvekili adayı olduğu dönemde meslek kuruluşlarından istifa ettiği, görevlerine geri dönememesi mevzuatta değişiklik yapılması fikrini gündeme getirdiğine dikkat çeken Faruk Alpaslan, "Milletvekilliği ve belediye başkanlığı için aday olmak için tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar gibi meslek odaları yöneticilerinin de istifa etme zorunluluğu var. Ancak memurlar, aday olamamaları veya seçilememeleri durumunda görevlerine geri dönerken, meslek odası yöneticileri geri dönemiyordu. Bu konuda en çok mağduriyet yaşayan bir insanım. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcılığı görevim de dahil olmak üzere, birçok oda ve birlikten istifa ettim ve geri dönemedim. Ancak 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimleri seçim takvimi öncesinde mevzuat değişikliği yapıldı. Komisyonda benim durumum örnek gösterilerek, yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi için, siyasette aday olmak için görevinden istifa eden meslek odası yöneticilerinin aday gösterilmemesi veya seçilmemesi durumunda geri dönüşlerine imkan sağlandı. Yaşadığım mağduriyetin, meslek odalarındaki bir konunun düzeltilmesine vesile olması nedeniyle mutluyum. Her zaman halkımızın, esnafımızın, Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin hizmetindeyim" diyerek meslek odaları yöneticilerinin mağduriyetlerinin giderilmesine katkı sundukları için Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a teşekkür etti. - VAN

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