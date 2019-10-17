Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezinden TTSO'ya ziyaret

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) yarıştığı kategoride birinciliği kazanan Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri ve öğretmenleri, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti.

Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Abdulvahap Altın, TEKNOFEST'te Uluslararası Savaşan İnsansız Hava Aracı Döner Kanatlılar kategorisinde birinci olan Teyyare takımının öğrencileri, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Projeleri hakkında bilgi veren öğretmen ve öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Hacısalihoğlu, "Öğrencilerimizin ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimizin başarısı bizi gururlandırdı." dedi.

Hacısalihoğlu, bu tür çalışmalara her zaman ellerinden gelen desteği verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Amacımız ilimizde ve ülkemizde özellikle katma değere dönüşebilen bilimsel çalışmaların önünü açacak yatırımları yapmak. İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezimiz, Teknokent bünyesinde hizmet veren tesislerimiz öğrencilerimizin, mühendislerimizin hizmetinde. Trabzon'u orta ve ileri teknoloji üretim merkezi yapma amacımızda bilimsel çalışmalarla uğraşan öğrencilerimize büyük önem veriyoruz ve çalışmalarını destekliyoruz."