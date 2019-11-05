Son Dakika Haberleri: Faruk Beşok, Bornova Belediyespor'un başantrenörü oldu
Son Dakika Spor Faruk Beşok, Bornova Belediyespor'un başantrenörü oldu

Faruk Beşok, Bornova Belediyespor'un başantrenörü oldu

6 saat önce

Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Bornova Belediyespor, başantrenör Faruk Beşok ile anlaştı.

Faruk Beşok, Bornova Belediyespor'un başantrenörü oldu, System.String[]

Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Bornova Belediyespor, başantrenör Faruk Beşok ile anlaştı.

Bornova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zafer Aktaş'ın ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji ile anlaşmasının ardından, takımın başına Faruk Beşok getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Faruk Beşok, doğup büyüdüğü Bornova'da olmaktan büyük gurur duyduğunu belirterek, "Türk basketboluna yeni isimler kazandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise öncelikli amaçlarının yetenekli gençleri keşfedip, yukarılara taşımak olduğunu söyledi. İduğ, Bahçeşehir Koleji ile anlaşan Zafer Aktaş'a da yeni takımında başarılar diledi.

Faruk Beşok, basketbol, Türkiye, Bornova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:36 Kaynak: AA
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