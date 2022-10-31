Faruk Çiçek: Lojistik sektörü pandemi öncesine dönüyor, lojistik yatırımları sektörü canlandırdı

Pandemi döneminin olumsuz etkilerini geride bırakan taşımacılık ve lojistik sektörü, uzun vadedeki güçlü potansiyelini koruyor. Çeyrek asırlık geçmişiyle sektörün lokomotif şirketleri arasında yer alan Seyid Lojistik'in Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Çiçek, yeni dönemden beklentilerini açıkladı: "Sektör oyuncuları yeni iş modellerine adapte olup, kalıcı ve sürdürülebilir hizmet kalitesini artırdıkları ölçüde faaliyet alanlarını genişletecek. Böylece hem kendileri hem de sektör büyüyecek. Biz de Seyid Lojistik olarak planlarımızı bu sürece öncülük edecek şirketler arasında yer almak için yapıyoruz."

TÜRKİYE TİCARET HACMİNDEKİ DARALMADA POZİTİF AYRIŞTI

Ülkelerin, lojistik merkezi haline gelebilecek yatırımlar yapmasının önemine değinen Faruk Çiçek, "Bu süreci bir bütün olarak ele almak gerek. Mevzuat geliştirmeleri, mali teşvikler ve gerek hükümetin gerekse de yerel yönetimlerin desteği şart" dedi. İş adamı, " Türkiye, lojistik ve taşımacılık sektörüne en çok yatırım yapan ülkeler arasında. Bu yatırımlar sektörü canlı tutuyor ve rakamlara da yansıyor. Örneğin pandeminin geride kalmasının ardından yük ve yolcu taşımacılığı verileri olumlu gelmeye devam ediyor. Bu sayede dünya ticaret hacminde yaşanan daralmada Türkiye pozitif yönde ayrışıyor. Maliyetleri artırmasına rağmen liranın değer kaybıyla ihracatta yaşanan artış da bunu destekliyor" diye konuştu.

HACİM ARTIŞLARININ ESKİ TRENDİNE GİRMESİNİ BEKLİYORUZ

Türkiye taşımacılık sektörünün büyük potansiyeli sayesinde yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ettiğini vurgulayan ve sektörün hemen her yıl milyonlarca dolar yatırım aldığına dikkat çeken Faruk Çiçek, bu süreçte karayolu taşımacılığının da ana kollardan biri olduğunu söyledi: "Karayolu taşımacılığı yurt içi yolcu ve yük transferinin ana unsuru olmayı sürdürüyor. Son yıllardaki büyük otoyol yatırımları yol kalitesini ve toplam kilometre uzunluğunu yukarı taşıyor. Karayolları yük ve yolcu hacimlerinde de artış var. Pandemi koşullarının tamamen geride kalması ve mobilite sınırlarının tamamen kalkması ile bu kanaldaki hacim artışlarının eski trendine girmesini bekliyoruz."