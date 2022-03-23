Faruk Eczacıbaşı: "Şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum" - Son Dakika
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Faruk Eczacıbaşı: "Şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum"

23.03.2022 08:54
Faruk Eczacıbaşı: "Şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum"

Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda ikinci kez şampiyon oldu. Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Faruk Eczacıbaşı şampiyonluktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Çok büyük mutluluk duygularımı alabilirsiniz. Şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok güzel oynadık. Bu çıtayı gittikçe daha fazla yükselteceğiz. Ondan emin olabilirsiniz" şeklinde konuştu.

BEYZA ARICI: "HERKESİ TEBRİK EDİYORUM"

Eczacıbaşı Dynavit oyuncusu Beyza Arıcı ise "Çok mutluyum. Tüm takımı kulübümü tebrik ediyorum. Bir oyuncunun alabileceği en güzel ödül. Herkesi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

(Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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