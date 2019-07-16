Son Dakika Haberleri: Faruk Ilgaz kabri başında anıldı
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Faruk Ilgaz kabri başında anıldı

3 saat önce

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanlarından Faruk Ilgaz, vefatının 5. yılında kabri başında anıldı.

Faruk Ilgaz kabri başında anıldı, System.String[]
Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanlarından Faruk Ilgaz, vefatının 5. yılında kabri başında anıldı.

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Faruk Ilgaz, vefatının 5. yıldönümünde Sahrayıcedid Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Anma törenine Fenerbahçe Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan ile Ilgaz ailesi katıldı. Törende merhum Faruk Ilgaz'ın ruhuna dualar okundu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:42 Kaynak: İHA
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