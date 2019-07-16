Faruk Ilgaz kabri başında anıldı
3 saat önce
Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanlarından Faruk Ilgaz, vefatının 5. yılında kabri başında anıldı.
Fenerbahçe Kulübü Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:42 Kaynak: İHA
'nün eski başkanlarından Faruk Ilgaz
, vefatının 5. yılında kabri başında anıldı.
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Faruk Ilgaz
, vefatının 5. yıldönümünde Sahrayıcedid Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
Anma törenine Fenerbahçe Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan ile Ilgaz ailesi katıldı. Törende merhum Faruk Ilgaz'ın ruhuna dualar okundu. - İSTANBUL
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