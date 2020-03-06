Faruk Kefelioğlu İlkokulu Kitap Kurtları Projesi'ne bakanlıktan kabul - Son Dakika
Son Dakika Güncel Faruk Kefelioğlu İlkokulu Kitap Kurtları Projesi'ne bakanlıktan kabul - Son Dakika

Faruk Kefelioğlu İlkokulu Kitap Kurtları Projesi'ne bakanlıktan kabul

6 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Faruk Kefelioğlu ilkokulu Kitap Kurtları Projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığının Projeleri Destekleme Programı kapsamında kabul edilen projeler arasında girdi.

Faruk Kefelioğlu İlkokulu Kitap Kurtları Projesi'ne bakanlıktan kabul, System.String[]

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Faruk Kefelioğlu ilkokulu Kitap Kurtları Projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığının Projeleri Destekleme Programı kapsamında kabul edilen projeler arasında girdi.

Gençlik ve Spor bakanlığını 2019 Yılını Gönüllülük yılı ilan etmesi sonrasında hayata geçirilen Projeleri Destekleme Programı(GPDP) kapsamında, projeleri kabul edilen 1001 okulu açıkladı

Faruk Kefelioğlu İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerinin oluşturduğu "Faruk Kefelioğlu İlkokulu Kitap Kurtları" gençlik topluluğu da başvurusu onaylanan topluluklar arasında yer aldı.

Okul müdürü Ömer Özcan, düzenlenen toplantıda proje hakkında bilgi verdi.

Projenin açılış toplantısına Kaymakam Temel Ayca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, Beypazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Polat, Proje Koordinatörü Mustafa Zeki Topçu, okul müdürleri ve davetliler ile öğrenciler katıldı.

Kaymakam Temel Ayca, projenin çok isabetli olduğunu belirterek, her fırsatta okuma alışkanlığını yaygınlaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Beypazarı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:58 Kaynak: AA
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