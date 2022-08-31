SPOR Faruk Koca: O iddiaların birisini doğrulasınlar, bugün istifa edeceğim

Faruk Koca: O iddiaların birisini doğrulasınlar, bugün istifa edeceğim

'İstifa kararı hocanın kendi kararıydı'

'Beşiktaş maçında iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz'

Alper ŞAŞMAZ/ ANKARA, (DHA) - MKE Ankaragücü'nün kuruluşunun 112'nci yıl dönümünde Eryaman Stadı'nda düzenlenen etkinlikte, futbol şube koordinatörü Emre Yıldız'ın görevden alınmasına ilişkin konuşan başkan Faruk Koca, 'Buradan tekrar meydan okuyorum: Emre Yıldız ile ilgili o iddiaların birisini doğrulasınlar, bugün istifa edeceğim. O iddiaların doğru olmadığından ben eminim. O iddialarda bulunanlar da yapmaları gerekenleri yapsınlar. İnsanları galeyana getirerek böyle bir kampanya başlatanları kınıyorum' dedi.

ANKARAGÜCÜ'NÜ RESMEDEN ÇOCUKLAR ÖDÜL ALDI

Süper Lig'de mücadele eden başkent ekibi MKE Ankaragücü'nün 112'nci kuruluş yıldönümü kapsamında Eryaman Stadyumu'nda 'Benim Gözümden Ankaragücü' Resim Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi. Törene Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, kulüp yöneticileri, teknik direktör Ömer Erdoğan, yeni transfer Tolga Ciğerci, resim yarışmasına katılan çocuklar ve aileleri katıldı. Yarışmada derece alan çocuklar ödüllerini başkan Faruk Koca, teknik direktör Ömer Erdoğan ve Tolga Ciğerci'nin elinden aldı. Törende başkan Koca, yarışmaya katılan tüm çocukları ve ailelerini Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Ankaragücü maçlarında ağırlayacaklarını belirtti.

'HEDEFİMİZ ZİRVELERİ ZORLAMAKTIR'

Ödül töreninin ardından basın mensuplara açıklamalarda bulunan başkan Koca, istenilen sonuçların alınmadığı zaman camianın teknik ekibe ve futbolculara sahip çıkması gerektiğini aktararak, 'Biz Süper Lig'e geçen yıl çıktık. Mücadele edecek iyi bir takım kurduk. Beşiktaş maçında iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Biz takımımıza, futbolcularımıza, hocalarımıza güveniyorum. Hedefimiz zirveleri zorlamaktır. Bu takım zirveleri zorlayacaktır. Camiayı gururlandıracak, onurlandıracak ve istediğimiz sıralamada yer almasını yeni ekibimizle beraber inşallah sağlayacaktır diye düşünüyorum' dedi.

'BU FOTOĞRAF FUTBOL TARİHİNDE İLK DEFA OLAN BİR FOTOĞRAFTIR'

Türk futbol tarihinde Ankaragücü'nün ilkleri yaptığını dile getiren Koca, sözlerine şöyle devam etti: 'Hiçbir futbol kulübünde bir önceki hoca ile yeni hoca devir teslim töreni yapıp aynı zemin içerisinde fotoğraf vermemiştir. Bu Ankaragücü'nün büyüklüğünü, hocalarının, futbolcularının ne kadar erdemli ve kişilikli olduğunun göstergesidir. Bu fotoğraf futbol tarihinde ilk defa olan bir fotoğraftır ve tarih bunu yazacaktır.'

'İSTİFA KARARI HOCANIN KENDİ KARARIYDI'

Eski teknik direktör Mustafa Dalcı'nın istifasına ilişkin yöneltilen bir soruya başkan Koca, 'Mustafa hoca benimle görüşmeden maçtan sonra futbolcularla bir veda konuşması yaptı. Mustafa hoca erdemli bir insandır. Her hocanın hocalığı tartışılabilir, ayrı mesele ama insani kişiliğinden dolayı böyle bir erdem gösterdi. Kulübe zarar vermemek için böyle bir tasarrufta bulundu. Biz de yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmede bunu kabul ettik. İstifa kararı hocanın kendi kararıydı' dedi.

'KULÜBE ZARARI BAŞKANLAR VE YÖNETİCİLER VERİR'

Futbol şube koordinatörü Emre Yıldız'ın görevden alınmasının ardından sosyal medyada ve medyada yapılan değerlendirmeleri insafsız ve haksız bulduğunu kaydeden Koca, şunları söyledi: 'Bakın şunu bilin, bu aynı zamanda bir meydan okumadır. Bir kulübün başkanı ve yöneticilerinde problem yoksa diğerlerinin hiçbiri problem olmaz. Kulübe zararı başkanlar ve yöneticiler verir. Hocalar vermez, menajerler vermez, sportif direktörler vermez. Biz geldiğimizden beri bu kulübün parasının bir kuruşunu heder etmedik. Emre Yıldız da beraber çalışma sürecinde olayın merkezine para koymadım, maddi bir çıkar peşinde koşmadım. Bundan yüzde yüz eminim. Buradan tekrar meydan okuyorum: Emre Yıldız ile ilgili o iddiaların birisini doğrulasınlar, bugün istifa edeceğim. O iddiaların doğru olmadığından ben eminim. O iddialarda bulunanlar da yapmaları gerekenleri yapsınlar. İnsanları galeyana getirerek böyle bir kampanya başlatanları kınıyorum. Bu camiaya, kulübe zarar veriyor.?