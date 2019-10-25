Son Dakika Haberleri: Faruk Kula son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Ekonomi Faruk Kula son yolculuğuna uğurlandı

Faruk Kula son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula son yolcuğuna uğurlandı.

Faruk Kula son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula son yolcuğuna uğurlandı.

Balıkesir, Kula, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:49 
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