Faruk Kula son yolculuğuna uğurlandı
1 saat önce
Tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula son yolcuğuna uğurlandı.
Tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula son yolcuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:49
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