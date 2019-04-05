Faruk Özlü Mazbatasını Aldı

Faruk Özlü mazbatasını aldı Özlü, "Günü kurtarmak için değil, geleceğin Düzce'sini inşa etmek için çalışacağız"DÜZCE - 31 Mart yerel seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Dr. Faruk Özlü mazbatasını almasının ardından Belediye Başkanlığı görevini Dursun Ay'dan devraldı.

Faruk Özlü mazbatasını aldı

Özlü, "Günü kurtarmak için değil, geleceğin Düzce'sini inşa etmek için çalışacağız"



DÜZCE - 31 Mart yerel seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Dr. Faruk Özlü mazbatasını almasının ardından Belediye Başkanlığı görevini Dursun Ay'dan devraldı.

31 Mart Mahalli idareler seçimlerinde AK Parti adayı olarak seçimlere giren ve belediye Başkanı seçilen 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Adliyesi'nde yapılan törenle mazbatasını aldı. Mazbatasını Düzce 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Halil Okan Şimşek'in elinden aldı.

Mazbata töreninin ardından Düzce Belediyesi'ne geçen Dr. Faruk Özlü, Belediye Başkanı Makam Odası'nda yapılan törenle makamını ve Düzce Mührünü eski başkan Dursun Ay'ın elinden aldı. Dursun Ay, mührü vermeden önce yaptığı konuşmasında 1,5 yıl görev yaptığı Düzce Belediye Başkanlığı makamını Dr. Faruk Özlü'ye gönül rahatlığı ile verdiğini belirtti. Dursun Ay, "31 Mart'ta yapılan seçimde belediye başkan adayımız Dr. Faruk Özlü, seçimleri kazanarak mazbatasını almaya ve belediye başkanı olmaya hak kazandı. Bende 1,5 yıldır belediye başkanlığı görevini yapmaktaym. Kendisine gönül rahatlığı ile Belediye Başkanlığı mührünü vereceğim. Kendisine hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Konuşmasının ardından Düzce Mührünü Faruk Özlü'ye teslim etti. Özlü devir teslim töreninde yaptığı konuşmada Düzcelinin istediği, uygun gördüğü, onayladığı her proje için gece gündüz çalışacaklarını söyledi. Açıklamasında şeffaflık vurgusu da yapan Özlü, "Hiçbir işi oldu, bittiye getirmeyeceğiz" dedi. Özlü verilen emaneti koruyacağına ve herkesin başkanı olacağına da söz verdi.

"Bu güvenin göstergesi"

Teşkilat mensuplarına, 18 aydır görev yapan Dursun Ay ve ekibi ile ailesine desteklerinden ötürü teşekkür eden Özlü aldıkları mazbatanın Düzceli'nin AK Parti'ye duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu kaydederek; "Ben ve arkadaşlarım, bu büyük güvene ve desteğe layık olmak için bütün gücümüzle çalışacağız. Düzce Belediyesi tüm Türkiye'ye örnek gösterilen hizmetlere imza atacak. Projelerimizi, birer birer hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"Vatandaş memnuniyetini esas alacağız"

Yöneticilik ve belediyecilik anlayışının temelinde; vatandaş memnuniyeti olduğunun altını çizen Dr. Faruk Özlü; "Belediyenin tüm faaliyetleri, tüm icraatları; açık ve şeffaf olacak. Gri alan olmayacak. Her şey şeffaf olacak. Düzce hepimizindir. Bu nedenle; bütün kararlarımızı vatandaşlarımıza sorarak alacağız. Ortak akılla hareket edeceğiz. Düzcelinin istediği, uygun gördüğü, onayladığı her proje için gece gündüz çalışacağız" dedi.

"Düzce'yi inşa edeceğiz"

Günü kurtarmak için değil, geleceğin Düzce'sini inşa etmek için çalışacaklarını vurgulayan Dr. Faruk Özlü; "Belediyemizi mali disiplin ilkelerinden taviz vermeden yöneteceğiz. Gelir artırıcı projelerin yanı sıra, sosyal belediyeciliğin de en güzel örneklerini vereceğiz. "Biz yaptık oldu" mantığı, belediyeden içeri giremeyecek. Hiçbir işi oldubittiye getirmeyeceğiz. Sabah evinden çıkan her Düzceli, belediye hizmetlerimizin kalitesini ve farkını hissedecek" şeklinde açıklama yaptı.

"Herkesin başkanı olacağım"

Düzce'yi sadece belediye hizmetleriyle değil, sanayisiyle, üretimiyle, tabiatıyla, eğitimiyle, bilimiyle, teknolojisiyle, sağlığıyla, ulaşımıyla, tarımıyla, sanatıyla, kültürüyle ve turizmiyle göz dolduran, parmakla gösterilen, örnek bir marka şehir haline getirmek için tüm enerjisini ortaya koyacağının ifade eden Faruk Özlü, "Bana verilen emaneti en doğru biçimde koruyacağıma, Düzce Belediyesi'nin herkesin belediyesi, Faruk Özlü'nün herkesin belediye başkanı olacağına söz veriyorum" dedi.

Konuşmaların ardından ise törene katılanlar Yeni Başkan Faruk Özlü'yü tebrik etti, hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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