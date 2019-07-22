Son Dakika Haberleri: Faruk Özlü, su baskını ve toprak kayması yaşanan bölgede incelemelerde bulundu - DÜZCE
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Faruk Özlü, su baskını ve toprak kayması yaşanan bölgede incelemelerde bulundu - DÜZCE

1 saat önce

Düzce'de sağanak sonucu su baskını ve toprak kayması yaşanan bölgede çalışmalar sürüyor.

Düzce'de sağanak sonucu su baskını ve toprak kayması yaşanan bölgede çalışmalar sürüyor. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, bölgede incelemelerde bulundu.
Faruk Özlü, su baskını ve toprak kayması yaşanan bölgede incelemelerde bulundu - DÜZCE
Faruk Özlü, su baskını, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:09 Kaynak: AA
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