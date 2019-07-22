Faruk Özlü, su baskını ve toprak kayması yaşanan bölgede incelemelerde bulundu - DÜZCE
1 saat önce
Düzce'de sağanak sonucu su baskını ve toprak kayması yaşanan bölgede çalışmalar sürüyor.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:09 Kaynak: AA
'de sağanak sonucu su baskını
ve toprak kayması yaşanan bölgede çalışmalar sürüyor. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü
, bölgede incelemelerde bulundu.
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