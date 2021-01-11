Faruk Sabancı ile spiker Dilay Korkmaz ayrıldı! Kıskançlık ilişkiyi bitirdi... - Son Dakika

Faruk Sabancı ile spiker Dilay Korkmaz ayrıldı! Kıskançlık ilişkiyi bitirdi...

11.01.2021 08:20
Faruk Sabancı ile spiker Dilay Korkmaz ayrıldı! Kıskançlık ilişkiyi bitirdi..., System.String[]

Cemiyetin ünlü ismi Faruk Sabancı, yaz aylarında gönlünü güzel model ve spiker Dilay Korkmaz'a kaptırmıştı.

Cemiyetin ünlü ismi Faruk Sabancı, yaz aylarında gönlünü güzel model ve spiker Dilay Korkmaz'a kaptırmıştı. Ancak duyduğuma göre, ilişki tarih olmuş! Yaz boyunca birlikte tatil yapan çift, basına görünmemek için büyük çaba sarf etmişti. Faruk Sabancı'nın aşk hayatıyla değil, sadece müzik kariyeriyle gündeme gelmek istemesi ise buna neden olarak gösterilmişti.

Ne kadar gözlerden uzak yaşasalar da belli ki ilişkilerine nazar değmiş! Dilay Korkmaz'ın Faruk Sabancı'nın kıskançlıklarından bunalarak ilişkiyi bitirdiği söyleniyor. Sabancı'nın hayatına çok müdahale ettiği Dilay Korkmaz'ın kariyerine daha fazla odaklanmak istediği de gelen bilgiler arasında. Çift, birbirlerini daha fazla yıpratmadan ayrı yollara gitmeye karar vermiş.

Aşı için kolları sıvadı

Büyük bir umutla hepimiz aşının yaygın bir şekilde uygulanmasını bekliyoruz. Türkiye'nin ilaç devi Abdi İbrahim, dünyayı ve Türkiye'yi derinden etkileyen COVID-19 salgınına karşı geliştirilen aşıları en üst standartlarda üretebilme kapasitesine sahip olduğunu gösteren aşı üretim ve dolum yapma izin belgesini aldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Sağlık Bakanlığı'ndan mRNA bazlı veya inaktif aşılar için izin belgesini aldıklarını söyleyerek, şu anda 20 milyon aşıyı üretebilecek kapasitede olduklarını belirtti. Pandemi ile mücadelede çözümün bir parçası olabilmek adına attıkları bu büyük adım için ben de kendilerini kutluyorum...

Hayır işlerine devam

Yaptığı yatırımlarla ülke ekonomisine ve istihdama katkıda bulunan Akfen Holding sosyal projelerde de ön planda olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı'nın 'Okullardan Yarınlara' eğitime destek programına katılan Akfen İnşaat, Balıkesir Burhaniye Anadolu Lisesi'ni yıkıp yeniden yapacak.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Okullardan Yarınlara" eğitime destek programına bağışçı olarak katılan Akfen İnşaat ile Balıkesir Valiliği arasında protokolü geçtiğimiz günlerde imzaladı.

Yeni eğitim-öğretim sezonuna yetiştirilmesi planlanan 16 derslikli okul, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın babasına ithafen Hasan Akın Anadolu Lisesi adını taşıyacak.

Boris Becker'e "Made in Turkey" etiketi

Çocukluğumuzun tenis idolü Boris Becker de kendi moda markasını yaratan ünlüler kervanına katıldı. Üstelik, altı kez Grand Slam'i kazanan, Olimpiyat madalyası sahibi Alman tenis yıldızı, markasının tüm ürünlerini Türkiye'de üretecek!

MGS Group Kurucu Ortağı Hande Gürsoy'un Türkiye'ye getirdiği marka, Avrupa'da kısa sürede elde ettiği yüksek satış rakamları sonrası, burada da Harvey Nichols ve Brandroom ile satış anlaşması yaptı. Birlikte çalıştıkları 12 üreticiyle koleksiyonun tamamını Türkiye'de ürettiklerini söyleyen Hande Gürsoy, markanın arkasında Türk imzası olduğunu belirtiyor. Dünyanın en önemli sporcularından biri olan Boris Becker'in tasarımlarının etiketinde "Made in Turkey" yazması çok gurur verici gerçekten.

Hande Gürsoy

Faruk Sabancı ile spiker Dilay Korkmaz ayrıldı! Kıskançlık ilişkiyi bitirdi...

Dilay Korkmaz, Türkiye, Karar, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Faruk Sabancı ile spiker Dilay Korkmaz ayrıldı! Kıskançlık ilişkiyi bitirdi... - Son Dakika Magazin


Son Dakika

Başakşehir, Milan'dan Leo Duarte'yi kadrosuna kattı İrfan Can Kahveci'den, G.Saray'a transferi hakkında ilk açıklama geldi Baba kızını fuhşa zorladı! Gerçekleri öğrenen anne, kocasını uykusunda bıçakladı Meteoroloji'nin haftalık tahmin haritasına yansıdı, İstanbul'da cuma günü kar ve karla karışık yağmur bekleniyor İnceleme süreci devam eden Çin aşısında kritik hafta! Aşı olan 10 bin kişiden sadece 34'ü virüse yakalandı Popstar Bayhan Gürhan'dan kan donduran itiraf: Annem, ablamla bana fare zehri içirmeye çalıştı Beştepe'de gündem yoğun! Yılın ilk kabine toplantısında korona kısıtlamaları kalkacak mı? Ankara'daki depremin ardından uzmanlardan peş peşe önemli açıklamalar
Süper Lig'de 12 gole ulaşan Aaron Boupendza'nın performansı sosyal medyayı salladı Süper Lig'de 12 gole ulaşan Aaron Boupendza'nın performansı sosyal medyayı salladı         
09:24
Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor         
08:58
Şoför ile tartışan kadının bedduası pes dedirtti: İnşallah otobüsün ön camı patlar ve yüzün paramparça olur Şoför ile tartışan kadının bedduası pes dedirtti: İnşallah otobüsün ön camı patlar ve yüzün paramparça olur         
08:43
WhatsApp sunduğu gizlilik sözleşmesi sonrası kan kaybediyor! Cumhurbaşkanlığı'ndan sonra kamu da BiP'e geçiyor WhatsApp sunduğu gizlilik sözleşmesi sonrası kan kaybediyor! Cumhurbaşkanlığı'ndan sonra kamu da BiP'e geçiyor         
08:41
CHP'li belediye başkanına tahra ile saldırı CHP'li belediye başkanına tahra ile saldırı         
08:19
Oyuncu Burak Tozkoparan, Menajerimi Ara dizisinden ayrıldı Oyuncu Burak Tozkoparan, Menajerimi Ara dizisinden ayrıldı         
08:03
İngiltere'de 20 kişilik özel bir askeri birliğin uzaylılara karşı eğitim aldıkları ortaya çıktı İngiltere'de 20 kişilik özel bir askeri birliğin uzaylılara karşı eğitim aldıkları ortaya çıktı         
07:59
Tandır kuyusu açmak isteyen mimar, 100 yıllık patlamamış havan mermisi buldu Tandır kuyusu açmak isteyen mimar, 100 yıllık patlamamış havan mermisi buldu         
00:07
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
Telegram, Afrikalı cenaze dansçılarıyla WhatsApp'ı ti'ye aldı Telegram, Afrikalı cenaze dansçılarıyla WhatsApp'ı ti'ye aldı         
21:27
"Zorunlu güncelleme" kararı sonrası WhatsApp'ın kullanıcı sayısı yüzde 15 azaldı         
20:25
Mastürbasyon itirafından sonra babası tarafından uyarıldığı iddia edilen İrem Derici, haberleri yine kendi tarzıyla yalanladı Mastürbasyon itirafından sonra babası tarafından uyarıldığı iddia edilen İrem Derici, haberleri yine kendi tarzıyla yalanladı         
18:47
Cumhurbaşkanlığı iletişim grupları, WhatsApp'ın tepki çeken sözleşme kararı sonrası BiP'e geçecek Cumhurbaşkanlığı iletişim grupları, WhatsApp'ın tepki çeken sözleşme kararı sonrası BiP'e geçecek         
17:44
Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı         
17:10
Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı         
15:01
Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti         
14:02
Yatağında ölü bulunan Aleyna'yı eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı Yatağında ölü bulunan Aleyna'yı eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı         
14:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 09:31:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Faruk Sabancı ile spiker Dilay Korkmaz ayrıldı! Kıskançlık ilişkiyi bitirdi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei