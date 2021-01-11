Faruk Sabancı ile spiker Dilay Korkmaz ayrıldı! Kıskançlık ilişkiyi bitirdi...

Cemiyetin ünlü ismi Faruk Sabancı, yaz aylarında gönlünü güzel model ve spiker Dilay Korkmaz'a kaptırmıştı. Ancak duyduğuma göre, ilişki tarih olmuş! Yaz boyunca birlikte tatil yapan çift, basına görünmemek için büyük çaba sarf etmişti. Faruk Sabancı'nın aşk hayatıyla değil, sadece müzik kariyeriyle gündeme gelmek istemesi ise buna neden olarak gösterilmişti.

Ne kadar gözlerden uzak yaşasalar da belli ki ilişkilerine nazar değmiş! Dilay Korkmaz'ın Faruk Sabancı'nın kıskançlıklarından bunalarak ilişkiyi bitirdiği söyleniyor. Sabancı'nın hayatına çok müdahale ettiği Dilay Korkmaz'ın kariyerine daha fazla odaklanmak istediği de gelen bilgiler arasında. Çift, birbirlerini daha fazla yıpratmadan ayrı yollara gitmeye karar vermiş.

Aşı için kolları sıvadı

Büyük bir umutla hepimiz aşının yaygın bir şekilde uygulanmasını bekliyoruz. Türkiye'nin ilaç devi Abdi İbrahim, dünyayı ve Türkiye'yi derinden etkileyen COVID-19 salgınına karşı geliştirilen aşıları en üst standartlarda üretebilme kapasitesine sahip olduğunu gösteren aşı üretim ve dolum yapma izin belgesini aldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Sağlık Bakanlığı'ndan mRNA bazlı veya inaktif aşılar için izin belgesini aldıklarını söyleyerek, şu anda 20 milyon aşıyı üretebilecek kapasitede olduklarını belirtti. Pandemi ile mücadelede çözümün bir parçası olabilmek adına attıkları bu büyük adım için ben de kendilerini kutluyorum...

Hayır işlerine devam

Yaptığı yatırımlarla ülke ekonomisine ve istihdama katkıda bulunan Akfen Holding sosyal projelerde de ön planda olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı'nın 'Okullardan Yarınlara' eğitime destek programına katılan Akfen İnşaat, Balıkesir Burhaniye Anadolu Lisesi'ni yıkıp yeniden yapacak.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Okullardan Yarınlara" eğitime destek programına bağışçı olarak katılan Akfen İnşaat ile Balıkesir Valiliği arasında protokolü geçtiğimiz günlerde imzaladı.

Yeni eğitim-öğretim sezonuna yetiştirilmesi planlanan 16 derslikli okul, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın babasına ithafen Hasan Akın Anadolu Lisesi adını taşıyacak.

Boris Becker'e "Made in Turkey" etiketi

Çocukluğumuzun tenis idolü Boris Becker de kendi moda markasını yaratan ünlüler kervanına katıldı. Üstelik, altı kez Grand Slam'i kazanan, Olimpiyat madalyası sahibi Alman tenis yıldızı, markasının tüm ürünlerini Türkiye'de üretecek!

MGS Group Kurucu Ortağı Hande Gürsoy'un Türkiye'ye getirdiği marka, Avrupa'da kısa sürede elde ettiği yüksek satış rakamları sonrası, burada da Harvey Nichols ve Brandroom ile satış anlaşması yaptı. Birlikte çalıştıkları 12 üreticiyle koleksiyonun tamamını Türkiye'de ürettiklerini söyleyen Hande Gürsoy, markanın arkasında Türk imzası olduğunu belirtiyor. Dünyanın en önemli sporcularından biri olan Boris Becker'in tasarımlarının etiketinde "Made in Turkey" yazması çok gurur verici gerçekten.

Hande Gürsoy