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Son Dakika Spor Faruk Süren: 'Böyle bir olay görülmedi'

Faruk Süren: "Böyle bir olay görülmedi"

52 dakika önce

Galatasaray'ın unutulmaz başkanlarından Faruk Süren'den özel açıklamalar.

Faruk Süren:

Galatasaray'ın unutulmaz başkanlarından Faruk Süren'den özel açıklamalar. Süren, yönetimin Eşref Hamamcıoğlu'nun istifasını istemesini eleştirerek, "Yanlış ve tatsız bir durum. Yönetim kurulunun Divan Kurulu seçim tüzüğünü belirlemiş. Yasal sınırlar belli. Böylesine tatsız bir olay bugüne kadar görülmemiştir. G. Saray hem temsil hem de icrai yönetim prensipleri açısından zor bir dönem geçiriyor. Meşruiyet tartışmaları var. Olay mahkemeye intikal etmiş. Yönetimi Genel Kurul ibra etmedi. Kasım ayının 2. çarşambası Divan'a herkesi bekliyoruz" dedi.


KAVGA GİDEREK BÜYÜYOR


Galatasaray Yönetimi'nin Eşref Hamamcıoğlu'nu istifaya davet etmesinin ardından gerginlik arttı. 2 taraf kozlarını 13 Kasım'da yapılacak olan Divan Kurulu toplantısına çevirdi.


Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, geçtiğimiz hafta bu konuşmayı yapmıştı...


Galatasaray, Faruk Süren, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:32 
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