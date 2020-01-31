Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren, CNN TÜRK'te Uğur Önver'in sorularını yanıtladı. Faruk Süren, sarı kırmızılı takımda yaşanan Arda Turan krizi ve Radamel Falcao'nun transfer süreci hakkında konuştu.



Arda Turan konusunda başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'in medya önündeki tartışmasının şık olmadığını belirten Süren, "Arda Turan gençlik hataları yapmıştır ama ben bunlara bakmıyorum. Eski Galatasaraylıdır bizden yetişmiştir. Medya önünde Mustafa Cengiz'in Fatih Terim hakkında konuşmasını yadırgadım. Şık değildi, fikir ayrılığı varsa içeride tartışılır. Bu transferde camiaya bakmak lazım. Benimsiyor mu benimsemiyor mu diye. Çok fazla ayrıntıya giremiyorum çünkü işin içinde değildim. Tahminim Arda'ya sıcak bakılmıyor" dedi.



"FALCAO YERİNE SÖRLOTH ALINABİLİRDİ"



Falcao transferi hakkında açıklamalarda bulunan Faruk Süren, "Yeni transferler iyi. Emre Akbaba'yı Allah nazardan saklasın, çok iyi döndü. Falcao transferini seyirci yaptı. Bizim seyircimizin arzusu üzerine geldi. Falcao kötü oyuncu değil, dünya yıldızlarından bir tanesi, belli yani... Ama Galatasaray'ın böyle bir transfere ihtiyacı var mıydı tartışılır. Her yer tamam da orası mı eksik... Bu transfer biraz medyatik oldu. Kulübün daha önemli sorunları vardı. Örnek vereyim Trabzonspor'un transferi Sörloth gibi oyuncular alınabilirdi. Falcao çok iyi oyuncu ama Şampiyonlar Ligi'nde yoktu. Ben bunları tartarım. Sakatlık şanssızlıktır ama hocamızşa birlikte daha efektif bir takım kurulabilirdi" ifadeleri kullanıldı.







