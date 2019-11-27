Son Dakika Haberleri: Faruk Tınaz'ın atı yarışı kazandı
Son Dakika Magazin Faruk Tınaz'ın atı yarışı kazandı - Son Dakika Magazin

Faruk Tınaz'ın atı yarışı kazandı

6 saat önce

Silivri'de bir at yetiştirme çiftliği bulunan şarkıcı, "Atlara düşkünüm... Hem yetiştiriyor hem de yarıştırıyorum.

Faruk Tınaz'ın atı yarışı kazandı, System.String[]

Silivri'de bir at yetiştirme çiftliği bulunan şarkıcı, "Atlara düşkünüm... Hem yetiştiriyor hem de yarıştırıyorum. Geçen Mars adındaki atım yarışları kazandı. Mars bizi Mars'a götürdü" dedi.

Silivri, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:58 
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