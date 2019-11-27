Faruk Tınaz'ın atı yarışı kazandı
6 saat önce
Silivri'de bir at yetiştirme çiftliği bulunan şarkıcı, "Atlara düşkünüm... Hem yetiştiriyor hem de yarıştırıyorum.
Silivri'de bir at yetiştirme çiftliği bulunan şarkıcı, "Atlara düşkünüm... Hem yetiştiriyor hem de yarıştırıyorum. Geçen Mars adındaki atım yarışları kazandı. Mars bizi Mars'a götürdü" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:58
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