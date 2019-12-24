Faruk Turan: "Günlük ürünler kullanıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Faruk Turan: 'Günlük ürünler kullanıyoruz' - Son Dakika

Faruk Turan: "Günlük ürünler kullanıyoruz"

6 saat önce

Q Burger olarak donmuş ürünlerden uzak durduklarını söyleyen Faruk Turan, "Günlük ürünler kullanmaktayız. Akşamları imalathaneye getirilir ve ertesi güne sabaha hazırlanır. O gün o et ve her şey tüketiliyor" dedi.

Faruk Turan:

Q Burger olarak donmuş ürünlerden uzak durduklarını söyleyen Faruk Turan, "Günlük ürünler kullanmaktayız. Akşamları imalathaneye getirilir ve ertesi güne sabaha hazırlanır. O gün o et ve her şey tüketiliyor" dedi.


Q Burger olarak ilk şubelerini Sefaköy'e açtıklarını belirten Faruk Turan, ürün kalitesi ve fiyat çizelgeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Günlük malzemelerle ürünlerini hazırladıklarını belirten Turan, "Yerli burger, taze ve lezzetli adı altında. Ülkemizde birkaç marka var. Bunların tüketimi çok fazla. Hızlı tüketilen bir ürün. Herkes tercih ediyor ama sağlıksız olduğunu bile bile. Çoğumuz çocuklarımıza yedirmiyoruz. Hal böyleyken talep var ama sağlıksız bir ürüne talep var bu herkesçe biliniyor. Vatandaşa sorsak oda aynı şey söyleyecek. Hızlı tüketimi olan bir ürün. Ama maalesef sağlıksız. İçinde katkı olan maddeler var. Donmuş bir ürün veriyorlar. Bizim Q Burger'in çıkış amacı budur. Günlük ürünler kullanmaktayız. Akşamları imalathaneye getirilir ve ertesi güne sabaha hazırlıyoruz. O gün o et ve her şey tüketiliyor, akşamdan tekrar hazırlık yapılıyor. Herkese sağlıklı bir şekilde tüketilmesi için yapılıyor. Çocuklarımıza rahatlıkla hamburgeri yedirme amacımız var. Tamamen bitkisel olan kendi ürünlerimiz, soslarımız var, onlarla yapıyoruz. İlk şubemizi Sefaköy'e açtık. 21 Aralıkta açılışımızı yaptık. Bütün tepkiler pozitifti. Bizde mangal kültürü vardır. Mangaldaki o kendi yediğimiz etin lezzeti var. Katkı yok, donmuş değil. Bütün herkesin tepkisi çok güzel. Lezzetimiz tuttu. Q Burger'in hedefi 2020'de 6 şube daha açıp 7. şubeye ulaşıp her yerde, her kesimin katkısız hamburgerimizin tatmasını sağlamak. Herkesin hakkı sağlıklı besin tüketmek. Bunu tüm İstanbul'a ulaştıracağız. 2023 hedefimizde 20 şubeye ulaşmak var. Şu an büyük firmalar ile yarışıyoruz. Biz istiyoruz ki sağlıklı hamburger yesin herkes. Katkısız donmuş gıdalar tüketmeyelim. Ben çocuklarıma yedirmiyorum. Bütün herkes de çocuklarına sağlıklı yedirmek ister" ifadelerini kullandı.


Faruk Turan, ücret belirleme noktasında ise vatandaşın isteklerini göz önüne aldıklarını belirterek, "Vatandaş ne istiyorsa biz fiyatımızı ona göre ayarlıyoruz. Kar marjımızı çok düşük tuttuk, talebimiz çok olduğundan dolayı. Önümüzü açtık ve hedefler doğrultusunda gideceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbul, Sefaköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:09 Kaynak: İHA
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