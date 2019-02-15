Son Dakika Haberleri: Faruk Yaman'ın Acı Günü

Faruk Yaman'ın Acı Günü

1 saat önce

Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürü Faruk Yaman'ın babası hakkın rahmetine yürüdü.

Faruk Yaman'ın Acı Günü, System.String[]
Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürü Faruk Yaman'ın babası hakkın rahmetine yürüdü.

Yaklaşık 20 gündür Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi gören İsmail Yaman sabaha karşı fenalaşarak hayatını kaybetti. Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olan İsmail Yaman'ın cenazesi Cuma namazına müteakip Kıranardı Meydan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:12 Kaynak: İHA

Erciyes Üniversitesi, İsmail Yaman, Melikgazi, Faruk Yaman, Güncel
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