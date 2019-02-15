Faruk Yaman'ın Acı Günü
52 dakika önce
Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürü Faruk Yaman'un babası İsmail Yaman hayatını kaybetti.
Melikgazi
Belediyesi Basın Yayın Müdürü Faruk Yaman
'un babası İsmail Yaman
hayatını kaybetti.
85 yaşında hayata gözlerini yuman İsmail Yaman'ın cenaze namazı, Kıranardı
Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip kılındı. Kılınan namazın ardından Yaman, Kıranardı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazı öncesi ve sonrası Faruk Yaman, taziyeleri kabul etti.
Cenaze namazına Melikgazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç
, Talas
Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu
, Yaman'ın ailesi, yakınları, kentte görev yapan basın kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:40 Kaynak: İHA
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