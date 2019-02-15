Son Dakika Haberleri: Faruk Yaman'ın Acı Günü

Faruk Yaman'ın Acı Günü

52 dakika önce

Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürü Faruk Yaman'un babası İsmail Yaman hayatını kaybetti.

Faruk Yaman'ın Acı Günü, System.String[]
Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürü Faruk Yaman'un babası İsmail Yaman hayatını kaybetti.

85 yaşında hayata gözlerini yuman İsmail Yaman'ın cenaze namazı, Kıranardı Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip kılındı. Kılınan namazın ardından Yaman, Kıranardı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazı öncesi ve sonrası Faruk Yaman, taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına Melikgazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, Yaman'ın ailesi, yakınları, kentte görev yapan basın kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:40 Kaynak: İHA

Melikgazi, İsmail Yaman, Faruk Yaman, Güncel
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