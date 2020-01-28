Fas, 100 vatandaşını yeni tip koronavirüsün yayıldığı Vuhan'dan tahliye edecek - Son Dakika

İlk olarak 12 Aralık 'ta Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) salgını nedeniyle Çin genelinde can kaybı 82'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısı 2 bin 844'e yükselmişti.

Açıklamada, söz konusu kişilerin nakil işlemleri ve ülkede karşılanmaları sırasında sağlıkla ilgili gereken tedbirlerin alınacağı kaydedildi.

Fas Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fas Kralı 6. Muhammed, Vuhan'da çoğu öğrenci 100 Faslının ülkeye geri getirilmesi için talimat verdiği belirtildi.

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