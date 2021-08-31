Fas 12-17 yaş aralığındaki öğrencilere Kovid-19 aşısı uygulamaya başladı - Son Dakika

Fas'ta 12-17 yaş grubu 3 milyondan fazla öğrenciye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulanmaya başlandı.

Fas Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, devlet, özel ve yabancı okullarda eğitim gören 12-17 yaş aralığındaki 3 milyondan fazla öğrenciye Kovid-19 aşılama sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Öğrencilerin aşılanması için 419 aşılama merkezinin faaliyet göstereceği kaydedilen açıklamada, uygulamanın "ebeveyn izni" şartıyla yapılacağı belirtildi.

Fas Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 36 milyon nüfuslu ülkede bu güne kadar 18 milyondan fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Fas'ta açıklanan son verilere göre, 856 bin 49 kişinin testi pozitif çıktı. 12 bin 540 kişi yaşamını yitirdi. Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı ise 787 bin 794'e yükseldi.