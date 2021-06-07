Fas, 15 Haziran'da uluslararası uçuşları yeniden başlatıyor - Son Dakika

Fas hükümeti, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında normalleşme kapsamında uluslararası uçuşların 15 Haziran'da başlayacağını duyurdu.

Fas, dünya genelinde korona virüs salgını nedeniyle daha önce sadece acil durumlarda ve tahliye uçuşlarına izin verirken normalleşme kapsamında yeni adımlar atıyor. Fas hükümeti, ülkenin korona salgınına karşı verdiği mücadele olumlu sonuçlar elde etmesinin ardından kısıtlamanı hafifletmeye kararı aldı. Ülkede 15 Haziran'dan itibaren uluslararası uçuşlar yeniden başlarken, turistler belli şartlarda ülkeye girebilecekler.

Hükümet tarafından açıklanan karara göre, ülkeler salgın durumuna göre iki gruba ayrıldı. A grubu, korona virüs salgın durumunu iyi olan ülkeler olarak sınıflandırılırken Türkiye, Kanada, Belçika, Fransa, Finlandiya, Almanya, ABD gibi pek çok ülkeyi kapsıyor. B grubunda ise Hindistan, Endonezya, Nepal, Pakistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Tayland gibi ülkeleri kapsarken korona virüs mutasyonlarının çok görüldüğü ve salgın durumuna ilişkin istatistiklerin elde edilemediği ülkeler yer aldı. A listesinde yer alan ülkelerden gelen turistlerden aşı sertifikası veya 48 saat içerisinde yapılmış PCR testinin negatif sonucuyla Fas'a girebilecek. B grubunda yer alan ülkelerden gelenler ise 10 günlük zorunlu karantinada kalacak.

(Maha Hida/İHA)