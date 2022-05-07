Fas 2022'nin ilk çeyreğinde 14 binden fazla düzensiz göçmeni engelledi - Son Dakika

Fas, 2022'nin ilk çeyreğinde 14 binden fazla düzensiz göçmenin Avrupa'ya geçiş girişimini engellediğini duyurdu.

Fas resmi haber ajansı MAP'ın ismi açıklanmayan bir içişleri bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Fas makamları bu yılın ilk 3 ayında 14 bin 746 düzensiz göçmenin İspanya başta olmak üzere Avrupa'ya geçiş girişimlerini engelledi.

Söz konusu yetkili, bu süre içerisinde insan kaçakçılığına yönelik 52 suç şebekesinin de dağıtıldığına vurgu yaparak, ülkede illegal olarak bulunan 1080 mültecinin de gönüllü bir şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlandığını ifade etti.

Deniz açıklarında 97 göçmenin kurtarıldığını belirten aynı yetkili, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki "toprağı" Septe (Ceuta) kentine (Fas'ın kuzeyi) göçmenlerin 12 kere sızma girişiminin de engellendiğini kaydetti.

Fas ile İspanya makamlarınca, dün yapılan ortak yazılı açıklamada, Rabat ile Madrid yönetimlerinin göçmen kaçakçılığı şebekeleriyle mücadele için iş birliğini güçlendirme kararı aldığını duyurmuştu.

Rabat ve Madrid arasındaki ilişkiler, İspanya'nın mart ayında Batı Sahra bölgesindeki sorunu çözmeye yönelik Fas'ın özerklik girişimine verdiği desteği açıklamasının ardından yeniden yoluna girmişti.

Fas yönetimi, ülkenin en kuzeyinde yer alan ve İspanya'nın kontrolünde olan etrafı dikenli tellerle çevrili Melilla ve Septe (Ceuta) kentlerini, İspanya tarafından işgal edilmiş Fas topraklarındaki ileri karakolları olarak değerlendiriyor.