Fas, 6 ülkeye uçuşları durdurdu - Son Dakika

Fas, yeni tip korona virüsünün (Covid-19) yayılmasını engellemek için 6 ülkeden karşılıklı olarak uçuşları 21 Mart'a kadar askıya aldı.

Dünya genelinde korona virüs vaka ve ölü sayısı artmaya devam ederken Fas'ta da tedbirler artırılıyor. Virüsün yayılmaması için Fas; Polonya, Norveç, Finlandiya, Yunanistan, Lübnan ve Kuveyt'e, karşılıklı olarak uçuşları 21 Mart'a kadar askıya aldı.

Fas Ulusal Havalimanları Kurumu, karar kapsamında açıklanan ülkelerden direkt uçuşların durdurulmasının yanı sıra Fas'a bu ülkelerden yapılan aktarmaların da askıya alındığını kaydedildi.

Fas, Şubat ayının sonunda Güney Afrika, Danimarka, Birleşik Krallık, Avustralya, Brezilya, Yeni Zelanda ve İrlanda ile gidiş-dönüş uçuşlarını geçici olarak askıya almıştı. Fas'ta yeni tip korona virüs (COVID-19) kaynaklı can kaybı 8 bin 683'e yükselirken vaka sayısı da 486 bin 325 'e ulaştı.

(Meryem Al Vafi/İHA)