Fas'a girişlerde PCR testi zorunluluğu kalktı - Son Dakika
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Fas'a girişlerde PCR testi zorunluluğu kalktı

18.05.2022 00:33
Fas'a girişlerde PCR testi zorunluluğu kalktı

Fas, Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamındaki, ülkeye girişlerde PCR testi şartının kaldırıldığını duyurdu.

Fas, Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamındaki, ülkeye girişlerde PCR testi şartının kaldırıldığını duyurdu.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, "Sağlık acil durumunun yönetilmesiyle ilgili yasal gereklilikler ve Fas'taki salgın durumundaki iyileşmeye bağlı olarak ülkeye girişlerde PCR testinin kaldırılması kararı alınmıştır." denildi.

Kararın söz konusu açıklamanın yayınlanmasının hemen akabinde uygulanmaya başlanacağı kaydedildi.

Fas hükümeti, Temmuz 2020 itibariyle bu testi ülkeye girmek isteyenlere zorunlu hale getirmişti.

Son dönemde yaşanan iyileşmeye bağlı olarak da günlük Kovid-19 vaka sayısı yüzün altına düşmüş durumda.

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Kaynak: AA

PCR Testi, 112, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'a girişlerde PCR testi zorunluluğu kalktı - Son Dakika


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