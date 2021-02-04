Fas: ABD'nin Batı Sahra'da egemenliğimizi kabul etmesi çözüme katkı sağladı - Son Dakika

Fas: ABD'nin Batı Sahra'da egemenliğimizi kabul etmesi çözüme katkı sağladı

04.02.2021 11:35
Fas: ABD'nin Batı Sahra'da egemenliğimizi kabul etmesi çözüme katkı sağladı, System.String[]

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ABD'nin, Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanımasının, Rabat ile Polisario Cephesi arasındaki anlaşmazlığa siyasi çözüm bulunmasına katkı sağladığını belirtti.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ABD'nin, Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanımasının, Rabat ile Polisario Cephesi arasındaki anlaşmazlığa siyasi çözüm bulunmasına katkı sağladığını belirtti.

Burita, Londra merkezli Eş-Şarku'l Avsat gazetesi için "ABD kararı ve Fas Sahrası ... Sürpriz ve Çözüm" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Faslı Bakan makalesinde, "ABD'nin Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanıma kararı, gerçekçi ve kalıcı bir siyasi çözüm bulma yolunda belirleyici bir dönüm noktası ve güçlü bir anı teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Washington'ın Batı Sahra'da Fas egemenliğini kabulü ve yine Fas'ın özerklik girişimini açıkça desteklemesinin bazılarını endişelendirdiğini hatırlatan Burita, bunun birçokları için de "sürpriz" olduğunu ancak uluslararası toplumun büyük bölümünün kararı memnuniyetle karşıladığını savundu.

Burita, kararın öneminin uzun süredir devam eden çekişmeye bir çözüm bulunması için sunacağı fırsatla ölçülebileceğini, bunun da Avrupa'nın güneyinden Afrika'nın ortalarına kadar uzanan stratejik bölgeye kalıcı güvenlik ve istikrar gelmesi şeklinde yansıyacağını kaydetti.

Ortada iki karşıt görüş olduğuna işaret eden Burita, bunlardan birinin daha iyi bir gelecek için Batı Sahra'yı da içine alan güney bölgesine 10 yıl içinde 7 milyar doları aşan devasa yatırımlar içeren Fas Kralı'nın görüşü, diğerinin ise sorunun dondurulması üzerine bahse giren ve bölgesel ekonomik entegrasyona engel olmak ve zorluklar çıkarmak şeklinde kendisini görevli gören bir görüş olduğunu savundu.

Burita ayrıca Fas'ın, ulusal egemenliği altında Batı Sahra halkına bölgede özel yargı, icra ve yasama kurumları aracılığıyla kendi sosyal, ekonomik ve siyasi işlerini düzenleyebilecekleri bir özerklik uygulaması imkanı veren devlet mantığına geçiş yapmaya karar verdiğini belirtti

Ne olmuştu?

Fas Kralı 6. Muhammed 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamış, aynı gün dönemin ABD Başkanı Donald Trump da Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in tanıdığı bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasındaki gerginliğin devam ettiği biliniyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor. Cezayir'in de Batı Sahra'nın egemenliğini tanıyan sınır komşusu bir ülke olması nedeniyle Fas yönetimiyle ilişkileri gergin seyrediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Sahra, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas: ABD'nin Batı Sahra'da egemenliğimizi kabul etmesi çözüme katkı sağladı - Son Dakika


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