Fas, ABD ve İsrail ortak üçlü iş birliği anlaşması imzaladı - Son Dakika

Fas, ABD ve İsrail ortak üçlü iş birliği anlaşması imzaladı

23.12.2020 00:49
Fas, ABD ve İsrail ortak üçlü iş birliği anlaşması imzaladı, System.String[]

Fas Kralı 6. Muhammed, ilişkilerin normalleşmesi kapsamında Rabat'a gelen ABD ve İsrail ortak heyetini kabul etti.

Fas Kralı 6. Muhammed, ilişkilerin normalleşmesi kapsamında Rabat'a gelen ABD ve İsrail ortak heyetini kabul etti.

Fas Kralı 6. Muhammed'in heyeti kabulü sonrasında Fas, ABD ve İsrail heyet başkanları ortak basın toplantısı düzenledi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, görüşmelerin olumlu geçtiğini, ilişkilerin geliştirilmesi için ortak üçlü iş birliği anlaşması imzalandığını, karşılıklı iletişim ofislerinin iki hafta içerisinde kurulmasının kararlaştırıldığını aktardı.

Ülkesinin ABD ve İsrail ile "Bu anlaşmada yer alan unsurlara tam olarak uymak, bunları desteklemek ve savunmak" konusunda anlaştığını kaydeden Burita, "Anlaşmada, tarafların yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi ve ocak ayı sonundan önce diğer adımların da atılması şart koşuluyor." dedi.

Burita anlaşmanın İsrailli yetkililer ile Faslı mevkidaşları arasındaki temasların derhal başlatılmasını, "kardeşlik ve diplomatik ilişkilerin kurulmasını da içerdiğine" vurgu yaptı.

ABD Dahla'da konsolosluk açacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı ve damadı Jared Kushner ise "stratejik kararlarından ötürü Fas kralına minnettar olduğunu" belirterek iki ülke arasındaki görüşmelere katılmış olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

ABD'yi ilk tanıyan ülkenin Fas Krallığı olduğunu hatırlatan Kushner, "ABD Fas'ın Batı Sahra'da egemenliğini tanıyor ve yakında Dahla'da bir konsolosluk açacak." dedi.

İsrail heyeti başkanı ülkenin Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat ise Tel Aviv ve Rabat arasındaki uçuşu "tarihi bir an" olarak yorumladı ve "İki ülke arasındaki barış başta Faslı Yahudiler olmak üzere herkesi mutlu etti." diye konuştu.

Ortak basın açıklamasında, anlaşmaların iki ülke arasındaki sivil havacılık, resmi iletişim kanallarının açılması, teknoloji ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanlarında ortak iş birliğini kapsadığı açıklandı.

Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık'ta yaptığı açıklamayla İsrail ile resmi ikili temasların ve diplomatik ilişkilerin "mümkün olan en kısa süre içerisinde" yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas, ABD ve İsrail ortak üçlü iş birliği anlaşması imzaladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den koronanın mutasyonuyla ilgili hayati uyarı: 2021'i de kaptırmayalım Bakan Koca, koronavirüs salgınında 4 ilin son durumunu paylaştı! Hatay'da vaka oranındaki düşüş dikkat çekti Malatya'da devlet yurdunda kalan 7 kız çocuğu kayboldu '2020'nin Uluslararası En İyi 15 Dizisi' açıklandı! Listede bir Türk yapımı da var Kanada'da 57 bin yıllık dişi kurt yavrusu fosili bulundu Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Koronavirüsün ev içi bulaşma oranı yüzde 85'e yükseldi Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! 11 ilde sarı alarm verildi Kılıçdaroğlu'nun "Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından alacaksın" sözlerine Soylu'dan tepki: Allah'ım ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol
Fiorentina'ya evinde 3-0 mağlup olan Juventus, bu sezon ligde ilk defa yenildi Fiorentina'ya evinde 3-0 mağlup olan Juventus, bu sezon ligde ilk defa yenildi         
00:44
Biden'dan siber saldırılarla ilgili kriz çıkaracak misilleme mesajı: Rusya'ya gerekli cevap verilecek Biden'dan siber saldırılarla ilgili kriz çıkaracak misilleme mesajı: Rusya'ya gerekli cevap verilecek         
00:19
Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı         
23:44
Türk hackerlar, Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'in sitesini çökertti Türk hackerlar, Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'in sitesini çökertti         
23:26
Rıdvan Dilmen'den Diagne'ye eleştiri: G.Saray'da kapris yapacak en son kişi sensin Rıdvan Dilmen'den Diagne'ye eleştiri: G.Saray'da kapris yapacak en son kişi sensin         
22:45
Şişli Polis Merkezi önündeki cinayetin detayları ortaya çıktı! Saldırganın ağabeyi de can almış Şişli Polis Merkezi önündeki cinayetin detayları ortaya çıktı! Saldırganın ağabeyi de can almış         
21:38
Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor         
20:33
Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi         
18:48
Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi         
18:21
15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
16:44
Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü         
15:38
Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar         
15:17
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor         
13:42
Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi         
11:43
"Kiralarımla geçiniyorum" diyen Mehmet Ali Erbil evliliğe yeşil ışık yaktı         
10:50
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 00:58:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fas, ABD ve İsrail ortak üçlü iş birliği anlaşması imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei