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Fas açıklarında 177 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Fas açıklarında 177 düzensiz göçmen kurtarıldı

13.01.2022 22:13
Fas açıklarında 177 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fas, büyük kısmı Sahra Altı Afrika ülkelerinden 177 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

Fas, büyük kısmı Sahra Altı Afrika ülkelerinden 177 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

Fas resmi ajansı MAP'da yer alan haberde, Kraliyet Deniz Kuvvetlerine bağlı sahil güvenlik birimlerinin Atlas Okyanusu'nda 177 düzensiz göçmene yardım ettiği belirtildi.

Aralarında 52 kadın ve 20 çocuğun da bulunduğu göçmenlerin çoğunun Sahra Altı Afrika ülkelerinden olduğu bilgisine yer verildi.

Yapılan ilk yardım müdahalelerinin ardından göçmenlerin Ed-Dahle ve Bucdur limanlarına nakledildiği ve idari işlemler için Kraliyet Jandarma birimlerine teslim edildiği kaydedildi.

Fas makamları, 2021 başından bu yana 42 binden fazla düzensiz göçün önüne geçildiğini, yasa dışı göç alanında faaliyet gösteren 156 suç şebekesinin ise çökertildiğini duyurmuştu.

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Atlas Okyanusu, Afrika, Sahra, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fas açıklarında 177 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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