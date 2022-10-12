Fas açıklarında 182 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Fas açıklarında 182 düzensiz göçmen kurtarıldı

12.10.2022 22:24
Fas açıklarında 182 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fas sahil güvenlik birimleri 10-12 Ekim'de Akdeniz'den Avrupa'ya geçmeye çalışan 182 düzensiz göçmeni kurtardı.

Fas sahil güvenlik birimleri 10-12 Ekim'de Akdeniz'den Avrupa'ya geçmeye çalışan 182 düzensiz göçmeni kurtardı.

Fas resmi ajansı MAP'ın askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde, Kraliyet Deniz Kuvvetleri'ne bağlı sahil güvenlik birimlerinin 10-12 Ekim'de botlarla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 182 kişiyi kurtardığı belirtildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaydedilen göçmenlerin çoğunluğunun Sahra Altı Afrika'dan olduğu ifade edildi.

Düzensiz göçmenlere ilk yardımın Kraliyet Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerde yapıldığı, göçmenlerin daha sonra Kraliyet Jandarma birimlerine teslim edildiği aktarıldı.

Fas makamları, son olarak 17-19 Temmuz'da yapılan kurtarma operasyonlarında 236 düzensiz göçmene yardım edildiğini duyurmuştu.

Fas, Avrupa kıyılarına yakın coğrafi konumundan dolayı düzensiz göçmenlerin yoğun geçiş noktası olarak kullandığı bölgeler arasında yer alıyor.

YORUMLAR
500
Bu yıl açılacak 3 tünel ve 1 viyadükle 12 saatlik Akdeniz Sahil Yolu yarıya inecek Bu yıl açılacak 3 tünel ve 1 viyadükle 12 saatlik Akdeniz Sahil Yolu yarıya inecek Fas yönetimine, BM'de idam cezalarının infazının kaldırılması oylamasında 'evet' çağrısı Fas yönetimine, BM'de idam cezalarının infazının kaldırılması oylamasında 'evet' çağrısı
Kaynak: AA

Akdeniz, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas açıklarında 182 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:37 Birleşmiş Milletler, Rusya'yı kınayan kararı Türkiye de dahil 143 ülkenin oyuyla kabul etti! 5 ülke karara karşı oy kullandı
00:24 Araç sahiplerine nefes aldıracak indirim! Motorinin fiyatı 2 lira 13 kuruş düştü
00:08 CHP'li vekil, sosyal medya yasasına Meclis'te telefonunu parçalayarak tepki gösterdi
23:14 Mecliste görüşülen Dezenformasyonla Mücadele Yasası ile neler değişecek? İşte sosyal medyada işlenen suçlara yönelik yeni yol haritası
23:13 Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı! Cumhur ve Millet ittifakı arasındaki fark 6,7'ye çıktı
23:01 İzmir'de feci olay! İçinde köpeğin kilitli olduğu kulübe yakıldı
22:56 Pençe-Kilit bölgesinden açı haber! EYP patlaması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Han şehit düştü
22:32 AK Partili Metin Külünk'ten şaşkınlık yaratan dolar çıkışı: Vatandaş elindeki doları satarsa kur 7-8 liraya düşer
22:17 Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Biri mezarda diğeri hapiste
19:19 CHP'li Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında MHP'li Feti Yıldız'la tartışarak sinirden deliye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 02:20:36. #1.11#
SON DAKİKA: Fas açıklarında 182 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement