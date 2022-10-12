Fas açıklarında 182 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fas sahil güvenlik birimleri 10-12 Ekim'de Akdeniz'den Avrupa'ya geçmeye çalışan 182 düzensiz göçmeni kurtardı.
Fas resmi ajansı MAP'ın askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde, Kraliyet Deniz Kuvvetleri'ne bağlı sahil güvenlik birimlerinin 10-12 Ekim'de botlarla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 182 kişiyi kurtardığı belirtildi.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaydedilen göçmenlerin çoğunluğunun Sahra Altı Afrika'dan olduğu ifade edildi.
Düzensiz göçmenlere ilk yardımın Kraliyet Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerde yapıldığı, göçmenlerin daha sonra Kraliyet Jandarma birimlerine teslim edildiği aktarıldı.
Fas makamları, son olarak 17-19 Temmuz'da yapılan kurtarma operasyonlarında 236 düzensiz göçmene yardım edildiğini duyurmuştu.
Fas, Avrupa kıyılarına yakın coğrafi konumundan dolayı düzensiz göçmenlerin yoğun geçiş noktası olarak kullandığı bölgeler arasında yer alıyor.
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