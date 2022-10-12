Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaydedilen göçmenlerin çoğunluğunun Sahra Altı Afrika 'dan olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

Akdeniz, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fas açıklarında 182 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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