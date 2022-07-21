Fas açıklarında 236 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Fas açıklarında 236 düzensiz göçmen kurtarıldı

21.07.2022 01:36
Fas açıklarında 236 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fas, 17-19 Temmuz'da Akdeniz'den Avrupa'ya geçmeye çalışan 236 düzensiz göçmenin kurtarıldığını bildirdi.

Fas, 17-19 Temmuz'da Akdeniz'den Avrupa'ya geçmeye çalışan 236 düzensiz göçmenin kurtarıldığını bildirdi.

Fas resmi ajansı MAP'ın askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde, Kraliyet Deniz Kuvvetlerine bağlı sahil güvenlik birimlerinin 17-19 Temmuz'da botlarla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 6'sı kadın 236 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Kurtarılan göçmenlerin çoğunluğunun Sahra Altı Afrika'dan olduğu ifade edildi. Düzensiz göçmenlere ilk yardımın Kraliyet Deniz Kuvvetlerine ait gemilerde yapıldığı, daha sonra Kraliyet Jandarma birimlerine teslim edildiği aktarıldı.

Fas makamları, bu yılın ilk çeyreğinde 14 bin 746 yasadışı göç girişiminin engellendiğini açıklamıştı.

Fas, Avrupa kıyılarına yakın coğrafi konumundan dolayı düzensiz göçmenlerin yoğun geçiş noktası olarak kullandığı bölgeler arasında yer alıyor.

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Kaynak: AA

Akdeniz, Fas, Güncel, Son Dakika

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