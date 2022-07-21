Kurtarılan göçmenlerin çoğunluğunun Sahra Altı Afrika 'dan olduğu ifade edildi. Düzensiz göçmenlere ilk yardımın Kraliyet Deniz Kuvvetlerine ait gemilerde yapıldığı, daha sonra Kraliyet Jandarma birimlerine teslim edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Akdeniz, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fas açıklarında 236 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.