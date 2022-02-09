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Fas açıklarında üç günde 256 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Fas açıklarında üç günde 256 düzensiz göçmen kurtarıldı

09.02.2022 02:42
Fas açıklarında üç günde 256 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fas, 3 gün içinde Akdeniz ve Atlas Okyanus'undan Avrupa'ya geçmek isteyen 256 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

Fas, 3 gün içinde Akdeniz ve Atlas Okyanus'undan Avrupa'ya geçmek isteyen 256 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

Fas resmi ajansı MAP'ın askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde, 5-8 Şubat'ta sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan düzensiz göçmenlerin çoğunluğunun Sahra Altı Afrika'dan geldikleri belirtildi.

Habere göre, kurtarılan toplam 256 düzensiz göçmen arasında 41 kadın ve 5 çocuk bulunuyor.

Göçmenler, Deniz Kuvvetlerince gerçekleştirilen ilk yardım müdahalelerinin ardından en yakın limana nakilleri için Kraliyet Jandarma birimlerine teslim edildi.

Fas makamları, 2021 yılı başından bu yana 42 binden fazla düzensiz göçün önüne geçildiğini, yasa dışı göç alanında faaliyet gösteren 156 suç şebekesinin ise çökertildiğini duyurmuştu.

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Akdeniz, Afrika, Göçmen, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas açıklarında üç günde 256 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fas açıklarında üç günde 256 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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